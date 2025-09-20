المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 0
18:00
رين

رين

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

2 1
17:00
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

1 1
17:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الصدارة آمنة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على إيفرتون

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:43 م 20/09/2025
ليفربول

ليفربول من مباراة إيفرتون

واصل نادي ليفربول الحفاظ على العلامة الكاملة في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إثر تفوقه (2-1) على ضيفه إيفرتون.

والتقى ليفربول وإيفرتون على ملعب أنفيلد، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول

يدين ليفربول بالفضل في تفوقه على إيفرتون إلى اللاعب الهولندي ريان جرافينبيرخ أكثر من أي لاعب آخر، بعد أن سجل هدفًا من صناعة محمد صلاح وصنع آخر لهوجو إيكيتيكي.

وجمع ليفربول العلامة الكاملة في منافسات الدوري الإنجليزي حتى الآن، برصيد 15 نقطة.

وحقق ليفربول الفوز في جميع المباريات التي خاضها هذا الموسم في الدوري الإنجليزي على حساب كل من بورنموث، نيوكاسل يونايتد، أرسنال، بيرنلي وإيفرتون على الترتيب.

ومع فارق النقاط، بات من المؤكد أن يبقى ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي

