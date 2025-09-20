واصل نادي ليفربول الحفاظ على العلامة الكاملة في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إثر تفوقه (2-1) على ضيفه إيفرتون.

والتقى ليفربول وإيفرتون على ملعب أنفيلد، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول

يدين ليفربول بالفضل في تفوقه على إيفرتون إلى اللاعب الهولندي ريان جرافينبيرخ أكثر من أي لاعب آخر، بعد أن سجل هدفًا من صناعة محمد صلاح وصنع آخر لهوجو إيكيتيكي.

وجمع ليفربول العلامة الكاملة في منافسات الدوري الإنجليزي حتى الآن، برصيد 15 نقطة.

وحقق ليفربول الفوز في جميع المباريات التي خاضها هذا الموسم في الدوري الإنجليزي على حساب كل من بورنموث، نيوكاسل يونايتد، أرسنال، بيرنلي وإيفرتون على الترتيب.

ومع فارق النقاط، بات من المؤكد أن يبقى ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة.

