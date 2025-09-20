تحدث الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، على فوز فريقه ضد إيفرتون والذي جاء ضمن حسابات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان فريق ليفربول حقق فوزًا ثمينًا على حساب غريمه إيفرتون بنتيجة 2-1، في لقاء أقيم على ملعب "آنفيلد" في منافسات موسم 2025-2026.

وقال سلوت في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس"، السبت :"3 مباريات في 7 أيام بما في ذلك لقاء في دوري أبطال أوروبا وبعد ذلك مباراة ديربي".

وأضاف :"أنا سعيد بجاهزية الفريق وفي النهاية حصلنا على نقاط المباراة، تحلينا بالصلابة الذهنية مرة أخرى".

وواصل :"لا أعتقد أن كان لدى إيفرتون فرص خطيرة، وكانت لدنيا العديد من الفرص لتسجيل الهدف الثالث".

ويعتبر هذا الفوز الخامس على التوالي لفريق ليفربول، ليحقق "الريدز" العلامة الكاملة متصدرًا ترتيب الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول في الجولة المقبلة من منافسات الدوري الإنجليزي ضد كريستال بالاس يوم السبت المقبل في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

