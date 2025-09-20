المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 0
18:00
رين

رين

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

2 1
17:00
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

1 1
17:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

سلوت بعد الفوز على إيفرتون: سعيد بجاهزية الفريق.. وتحلينا بالصلابة الذهنية

محمد همام

كتب - محمد همام

05:11 م 20/09/2025
سلوت

آرني سلوت مدرب فريق ليفربول

تحدث الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، على فوز فريقه ضد إيفرتون والذي جاء ضمن حسابات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان فريق ليفربول حقق فوزًا ثمينًا على حساب غريمه إيفرتون بنتيجة 2-1، في لقاء أقيم على ملعب "آنفيلد" في منافسات موسم 2025-2026.

وقال سلوت في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس"، السبت :"3 مباريات في 7 أيام بما في ذلك لقاء في دوري أبطال أوروبا وبعد ذلك مباراة ديربي".

وأضاف :"أنا سعيد بجاهزية الفريق وفي النهاية حصلنا على نقاط المباراة، تحلينا بالصلابة الذهنية مرة أخرى".

وواصل :"لا أعتقد أن كان لدى إيفرتون فرص خطيرة، وكانت لدنيا العديد من الفرص لتسجيل الهدف الثالث".

ويعتبر هذا الفوز الخامس على التوالي لفريق ليفربول، ليحقق "الريدز" العلامة الكاملة متصدرًا ترتيب الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول في الجولة المقبلة من منافسات الدوري الإنجليزي ضد كريستال بالاس يوم السبت المقبل في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الدوري الإنجليزي ليفربول إيفرتون آرني سلوت

الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
نانت

نانت

0 0
رين

رين

8

هدف ضائع.. مصطفى محمد يهدر هدف محقق لفريق نانت بعد أن انفراد بحارس رين لكنه سددها لوب من خارج منطقة الجزاء محاولا مباغتة حارس رين لكن الكرة خرجت أعلى المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
اسبانيول

اسبانيول

48

ريال مدريد يتقدم على إسبانيول بهدف نظيف في الشوط الاول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
