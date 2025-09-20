المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 0
18:00
رين

رين

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

2 1
17:00
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

1 1
17:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

"لم أرَ ذلك في حياتي".. جريليش ينتقد التحكيم بعد مباراة ليفربول

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:29 م 20/09/2025
جريليش

جاك جريليش

انتقد جاك جريليش، لاعب إيفرتون، بشكل واضح القرارات التحكيمية خلال مباراة فريقه أمام ليفربول، والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرضية ملعب أنفيلد.

وحسم فريق ليفربول مباراته أمام نظيره إيفرتون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

تصريحات جريليش

تحدث جاك جريليش، لاعب إيفرتون، عن مباراة فريقه أمام ليفربول، منتقدًا بعض القرارات التحكيمية، وذلك عبر شبكة "TNT": "كان الأمر محبطًا بعض الشيء في الشوط الثاني، لأنهم حاولوا إضاعة الوقت أحيانًا، لم أرَ في حياتي لاعبًا يُعاقب ببطاقة صفراء بسبب تنفيذ ركلة حرة بسرعة".

وأضاف: "لا أعلم من أين جاءت هذه القاعدة، وحتى الوقت بدل الضائع، ماذا كان؟ ثلاث دقائق ثم دقيقة واحدة فقط؟ هيا، لم أرَ مثل هذا في الدوري الإنجليزي خلال العامين أو الثلاثة الأخيرة".

وأكمل: "لدي بعض التحفظات على قرارات الحكام، أحيانًا أفهم أنك تريد أن تترك اللعب يستمر، لكن لا يمكنك أن تمتنع عن احتساب شيء لنا، وبعد ثانيتين فقط أحد مدافعيهم يتعرض للمس في ظهره ويسقط فتحسبها".

ميرسيسايد تكتسي باللون الأحمر.. ليفربول يحسم الديربي أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

وزاد: "لا يمكنك فعل ذلك، أعلم أنك عندما تأتي إلى مثل هذه الملاعب والجماهير تضغط عليك، يشعر الحكام أنهم مضطرون لإعطاء القرارات".

واستكمل: "أعتقد أن كيرنان ديوزبري هول لديه الآن أربع بطاقات صفراء، وبقيت له واحدة قبل الإيقاف، واليوم حصل على بطاقة لأنه نفّذ ركلة حرة بسرعة".

وأتم حديثه: "نحن نريد أن نستعيد اللعب بسرعة لأننا كنا خاسرين، لم أسمع عن شيء كهذا في حياتي".

مباراة إيفرتون القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي إيفرتون جاك جريليش

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

