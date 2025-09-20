انتقد جاك جريليش، لاعب إيفرتون، بشكل واضح القرارات التحكيمية خلال مباراة فريقه أمام ليفربول، والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرضية ملعب أنفيلد.

وحسم فريق ليفربول مباراته أمام نظيره إيفرتون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات جريليش

تحدث جاك جريليش، لاعب إيفرتون، عن مباراة فريقه أمام ليفربول، منتقدًا بعض القرارات التحكيمية، وذلك عبر شبكة "TNT": "كان الأمر محبطًا بعض الشيء في الشوط الثاني، لأنهم حاولوا إضاعة الوقت أحيانًا، لم أرَ في حياتي لاعبًا يُعاقب ببطاقة صفراء بسبب تنفيذ ركلة حرة بسرعة".

وأضاف: "لا أعلم من أين جاءت هذه القاعدة، وحتى الوقت بدل الضائع، ماذا كان؟ ثلاث دقائق ثم دقيقة واحدة فقط؟ هيا، لم أرَ مثل هذا في الدوري الإنجليزي خلال العامين أو الثلاثة الأخيرة".

وأكمل: "لدي بعض التحفظات على قرارات الحكام، أحيانًا أفهم أنك تريد أن تترك اللعب يستمر، لكن لا يمكنك أن تمتنع عن احتساب شيء لنا، وبعد ثانيتين فقط أحد مدافعيهم يتعرض للمس في ظهره ويسقط فتحسبها".

وزاد: "لا يمكنك فعل ذلك، أعلم أنك عندما تأتي إلى مثل هذه الملاعب والجماهير تضغط عليك، يشعر الحكام أنهم مضطرون لإعطاء القرارات".

واستكمل: "أعتقد أن كيرنان ديوزبري هول لديه الآن أربع بطاقات صفراء، وبقيت له واحدة قبل الإيقاف، واليوم حصل على بطاقة لأنه نفّذ ركلة حرة بسرعة".

وأتم حديثه: "نحن نريد أن نستعيد اللعب بسرعة لأننا كنا خاسرين، لم أسمع عن شيء كهذا في حياتي".