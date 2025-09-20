المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

0 0
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
رين

رين

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

2 2
17:00
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

1 2
17:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

تشكيل تشيلسي.. 4 تغييرات.. وعودة إستيفاو أمام مانشستر يونايتد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:29 م 20/09/2025
إستيفاو

إستيفاو من مباراة وست هام يونايتد وتشيلسي

أجرى المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب نادي تشيلسي، 4 تغييرات على تشكيل فريقه أمام مانشستر يونايتد.

ويحل تشيلسي ضيفًا على مانشستر يونايتد، اليوم السبت، في مباراة تقام بينهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

تشكيل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: ريس جيمس، تريفوه تشالوباه، ويسلي فوفانا، مارك كوكوريلا

الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر

الهجوم: إستيفاو، بيدرو نيتو، جواو بيدرو

ويجلس على مقاعد بدلاء تشيلسي أمام مانشستر يونايتد: فيليب جورجينسن، مالو جوستو، توسين أدرابيويو، جاريل هاتو، أندري سانتوس، أليخاندرو جارناتشو، تيريك جورج، جيمي جيتينز، مارك جويو.

ويعود إستيفاو إلى الظهور الأساسي مع تشيلسي، كما يشارك جيمس وكوكوريلا وبالمر منذ الدقيقة الأولى أمام مانشستر يونايتد، بعد جلوسهم على مقاعد البدلاء ضد برينتفورد.

يشار إلى أن تشيلسي يسعى إلى تصحيح أوضاعه بعد التعادل (2-2) مع برينتفورد في الجولة الماضية.

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

