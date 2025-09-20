أجرى المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب نادي تشيلسي، 4 تغييرات على تشكيل فريقه أمام مانشستر يونايتد.

ويحل تشيلسي ضيفًا على مانشستر يونايتد، اليوم السبت، في مباراة تقام بينهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

تشكيل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: ريس جيمس، تريفوه تشالوباه، ويسلي فوفانا، مارك كوكوريلا

الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر

الهجوم: إستيفاو، بيدرو نيتو، جواو بيدرو

ويجلس على مقاعد بدلاء تشيلسي أمام مانشستر يونايتد: فيليب جورجينسن، مالو جوستو، توسين أدرابيويو، جاريل هاتو، أندري سانتوس، أليخاندرو جارناتشو، تيريك جورج، جيمي جيتينز، مارك جويو.

ويعود إستيفاو إلى الظهور الأساسي مع تشيلسي، كما يشارك جيمس وكوكوريلا وبالمر منذ الدقيقة الأولى أمام مانشستر يونايتد، بعد جلوسهم على مقاعد البدلاء ضد برينتفورد.

يشار إلى أن تشيلسي يسعى إلى تصحيح أوضاعه بعد التعادل (2-2) مع برينتفورد في الجولة الماضية.