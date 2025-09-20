المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

0 0
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
رين

رين

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

2 2
17:00
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

1 2
17:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

النقطة الأولى لبوستيكوجلو.. نوتنجهام يعود بالتعادل من ملعب بيرنلي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:21 م 20/09/2025
بيرنلي

من مباراة بيرنلي ونوتنجهام فورست

اكتفى نادي نوتنجهام فورست بالتعادل (1-1) مع مضيفه بيرنلي، اليوم السبت، في مباراة جمعت بينهما على ملعب تيرف مور، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وحصد نوتنجهام فورست أول نقطة له في الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو.

نوتنجهام يعود بالتعادل من بيرنلي

تقدم نوتنجهام فورست مبكرًا بهدف من توقيع نيكو ويليامز، بعد أن ارتطمت به إحدى الكرات داخل منطقة جزاء بيرنلي، في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة 20، سجل جايدون أنتوني هدفًا لبيرنلي بمساعدة الأوكراني أندريه زينشينكو الذي فشل في إبعاد الكرة من على خط المرمى.

وظل التعادل مسيطرًا على نتيجة مباراة بيرنلي ونوتنجهام حتى نهاية الدقائق الـ90.

وتستمر معاناة نوتنجهام مع بوستيكوجلو، إذ خسر مباراته الأولى أمام أرسنال بثلاثية نظيفة قبل أن يودع كأس كاراباو على يد سوانزي سيتي.

وفشل المدرب آنجي بوستيكوجلو في تحقيق أي فوز خلال آخر 9 مباريات له في منافسات الدوري الإنجليزي مع توتنهام ونوتنجهام على الترتيب.

ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

مباراة بيرنلي القادمة
الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست بيرنلي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

