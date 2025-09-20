اكتفى نادي نوتنجهام فورست بالتعادل (1-1) مع مضيفه بيرنلي، اليوم السبت، في مباراة جمعت بينهما على ملعب تيرف مور، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وحصد نوتنجهام فورست أول نقطة له في الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو.

نوتنجهام يعود بالتعادل من بيرنلي

تقدم نوتنجهام فورست مبكرًا بهدف من توقيع نيكو ويليامز، بعد أن ارتطمت به إحدى الكرات داخل منطقة جزاء بيرنلي، في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة 20، سجل جايدون أنتوني هدفًا لبيرنلي بمساعدة الأوكراني أندريه زينشينكو الذي فشل في إبعاد الكرة من على خط المرمى.

وظل التعادل مسيطرًا على نتيجة مباراة بيرنلي ونوتنجهام حتى نهاية الدقائق الـ90.

وتستمر معاناة نوتنجهام مع بوستيكوجلو، إذ خسر مباراته الأولى أمام أرسنال بثلاثية نظيفة قبل أن يودع كأس كاراباو على يد سوانزي سيتي.

وفشل المدرب آنجي بوستيكوجلو في تحقيق أي فوز خلال آخر 9 مباريات له في منافسات الدوري الإنجليزي مع توتنهام ونوتنجهام على الترتيب.

