المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

0 0
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
رين

رين

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

2 2
17:00
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

1 2
17:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سلسلة اللاهزيمة مستمرة.. كريستال بالاس يسقط وست هام في الدوري الإنجليزي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:24 م 20/09/2025
احتفال لاعبو كريستال بالاس خلال مواجهة وست هام

احتفال لاعبو كريستال بالاس خلال مواجهة وست هام

واصل نادي كريستال بالاس، سلسلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم في البريميرليج، بانتصاره الثمين على حساب مضيفه وست هام يونايتد، بهدفين مقابل هدف، على أرضية ملعب لندن الأولمبي، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم كريستال بالاس في الدقيقة 37، بالهدف الأول عن طريق مهاجمه فيليب ماتيتا، برأسية عقب ركلة ركنية، تابع فيها رأسية زميله جويهي التي اصطدمت بالعارضة.

وأحرز ماتيتا 5 من آخر 6 أهداف لنادي كريستال بالاس، في مواجهاته ضد نادي وست هام يونايتد.

ونجح وست هام في إدراك التعادل، عن طريق نجمه جارود بوين في الدقيقة 49، برأسية متقنة بعد ركلة ركنية نفذها الحاج مالك ضيوف.

وخطف كريستال بالاس هدف الانتصار، في الدقيقة 68، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، بأقدام الظهير تيريك ميتشل.

وحافظ كريستال بالاس على سلسلة اللاهزيمة له هذا الموسم، في منافسات الدوري الإنجليزي، بعدما حقق انتصاره الثاني، مقابل 3 تعادلات في أول 5 جولات.

ورفع كريستال بالاس رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، ليرتقي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج.

وفي المقابل، تعرض وست هام للهزيمة الرابعة له هذا الموسم، ليواصل نتائجه المخيبة، محتلًا المركز الثامن عشر، برصيد 3 نقاط فقط. 

مباراة وست هام يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي وست هام كريستال بالاس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

0 0
تشيلسي

تشيلسي

5

الحكم يطرد روبرت سانشيز حارس تشيلسي بعد تدخل قوي على مبيومو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
نانت

نانت

1 2
رين

رين

75

تسديدة قوية من لاعب نانت من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس رين

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg