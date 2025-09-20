واصل نادي كريستال بالاس، سلسلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم في البريميرليج، بانتصاره الثمين على حساب مضيفه وست هام يونايتد، بهدفين مقابل هدف، على أرضية ملعب لندن الأولمبي، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم كريستال بالاس في الدقيقة 37، بالهدف الأول عن طريق مهاجمه فيليب ماتيتا، برأسية عقب ركلة ركنية، تابع فيها رأسية زميله جويهي التي اصطدمت بالعارضة.

وأحرز ماتيتا 5 من آخر 6 أهداف لنادي كريستال بالاس، في مواجهاته ضد نادي وست هام يونايتد.

ونجح وست هام في إدراك التعادل، عن طريق نجمه جارود بوين في الدقيقة 49، برأسية متقنة بعد ركلة ركنية نفذها الحاج مالك ضيوف.

وخطف كريستال بالاس هدف الانتصار، في الدقيقة 68، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، بأقدام الظهير تيريك ميتشل.

وحافظ كريستال بالاس على سلسلة اللاهزيمة له هذا الموسم، في منافسات الدوري الإنجليزي، بعدما حقق انتصاره الثاني، مقابل 3 تعادلات في أول 5 جولات.

ورفع كريستال بالاس رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، ليرتقي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج.

وفي المقابل، تعرض وست هام للهزيمة الرابعة له هذا الموسم، ليواصل نتائجه المخيبة، محتلًا المركز الثامن عشر، برصيد 3 نقاط فقط.