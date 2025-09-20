واصل نادي وولفرهامبتون ووندرز انطلاقته المخيبة في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليخسر (3-1) أمام ليدز يونايتد.

وحاول وولفرهامبتون استغلال استضافة ليدز يونايتد على أرضه في ملعب مولينو، من أجل مصالحة الجماهير، خاصة أن الخصم كان في أسوأ أحواله بعد أن فشل في تسجيل أي هدف خلال آخر 3 مباريات.

سقوط وولفرهامبتون

وبدأ وولفز مباراته على أمثل وجه، حيث تقدم في الدقيقة الثامنة فقط عن طريق رأسية قوية من اديسلاف كريتشي، سكنت شباك ليدز يونايتد.

وكشر ليدز يونايتد عن أنيابه أمام وولفرهامبتون، بإحراز 3 أهداف في آخر 15 دقيقة بالشوط الأول.

وأحرز دومينيك كالفرت لوين أول أهدافه بقميص ليدز يونايتد من ضربة رأسية ثم أضاف أنتون ستاخ هدفًا من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يسجل نوح أوكافور هدفًا من تسديدة في أقصى الزاوية.

وسيطر الغضب على جماهير وولفرهامبتون التي أطلقت صافرات استهجان ضد اللاعبين مع بداية الشوط الثاني، ما لم يشكل فارقًا، إذ خسر صاحب الأرض (3-1).

وبات وولفرهامبتون ووندرز سادس فريق فقط يخسر أول 5 مباريات له في الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

