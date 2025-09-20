المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إعلان

الخسارة الخامسة على التوالي.. وولفرهامبتون يسقط على أرضه أمام ليدز

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:41 م 20/09/2025
وولفرهامبتون

من مباراة وولفرهامبتون وليدز يونايتد

واصل نادي وولفرهامبتون ووندرز انطلاقته المخيبة في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليخسر (3-1) أمام ليدز يونايتد.

وحاول وولفرهامبتون استغلال استضافة ليدز يونايتد على أرضه في ملعب مولينو، من أجل مصالحة الجماهير، خاصة أن الخصم كان في أسوأ أحواله بعد أن فشل في تسجيل أي هدف خلال آخر 3 مباريات.

سقوط وولفرهامبتون

وبدأ وولفز مباراته على أمثل وجه، حيث تقدم في الدقيقة الثامنة فقط عن طريق رأسية قوية من اديسلاف كريتشي، سكنت شباك ليدز يونايتد.

وكشر ليدز يونايتد عن أنيابه أمام وولفرهامبتون، بإحراز 3 أهداف في آخر 15 دقيقة بالشوط الأول.

وأحرز دومينيك كالفرت لوين أول أهدافه بقميص ليدز يونايتد من ضربة رأسية ثم أضاف أنتون ستاخ هدفًا من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يسجل نوح أوكافور هدفًا من تسديدة في أقصى الزاوية.

وسيطر الغضب على جماهير وولفرهامبتون التي أطلقت صافرات استهجان ضد اللاعبين مع بداية الشوط الثاني، ما لم يشكل فارقًا، إذ خسر صاحب الأرض (3-1).

وبات وولفرهامبتون ووندرز سادس فريق فقط يخسر أول 5 مباريات له في الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

مباراة وولفرهامبتون القادمة
الدوري الإنجليزي

إعلان

