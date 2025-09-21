صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

فوتبول لندن

غضب بالمر

ظهر اللاعب الإنجليزي كول بالمر غاضبًا أثناء استبداله بعد مرور 18 دقيقة من مباراة فريقه تشيلسي أمام مانشستر يونايتد.

وعلق المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، بقوله: "التغيير لم يكن تكتيكيًا.. بالمر لم يكن جاهزًا 100% فقط لا أكثر".

وخسر تشيلسي (2-1) أمام مانشستر يونايتد، ليتراجع نحو المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي.

ذا صن

خليفة بوتر

بدأ نادي وست هام يونايتد البحث عن مدرب جديد لخلافة جراهام بوتر، بعد أن أصبح مهددًا بالإقالة من منصبه.

وأطلقت جماهير وست هام الصافرات ضد بوتر، بعد الخسارة الرابعة في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بنتيجة (2-1) أمام كريستال بالاس.

ويظهر نونو إسبيريتو سانتو في صدارة المرشحين لتدريب وست هام، متقدمًا على سلافين بيليتش وجاري أونيل وشون دايتش وفرانك لامبارد ومايكل كاريك.

سكاي سبورتس

اعتراف أموريم

اعترف المدير الفني البرتغالي روبن أموريم، مدرب نادي مانشستر يونايتد، أنه يستحق تلقي الانتقادات حتى بعد الفوز (2-1) على تشيلسي.

وقال أموريم: "الجماهير لا تجد الكثير من الأشياء الإيجابية ليقولوها عن مانشستر يونايتد، هذا طبيعي، وليس لدي ما أقوله لمن ينتقدني، فهم غالبًا محقون".

وأضاف: "الفوز على تشيلسي يبقى مجرد فوز واحد، لذا علينا البدء في التفكير في المباراة المقبلة".

الصحافة الإسبانية

ماركا

غضب فينيسيوس

أبدى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، غضبه من قرار مدربه تشابي ألونسو، خلال مواجهة ريال مدريد وإسبانيول، في الدقيقة 77.

وأخبر تشابي ألونسو نجمه فينيسيوس بأنه سيتم استبداله، خلال استراحة شرب المياه.

وعقب خروجه توجه فينيسيوس جونيور إلى غرفة الملابس مباشرة، ولم يشاهد بقية اللقاء من على مقاعد البدلاء مع زملائه.

آس

بيدري يغيب عن حفل الكرة الذهبية

قرر بيدري لاعب خط وسط نادي برشلونة، عدم السفر لحضور حفل الكرة الذهبية، يوم الإثنين المقبل.

وفضل بيدري الجلوس في برشلونة، من أجل الحصول على الراحة اللازمة، استعدادًا لمباريات الفريق الكتالوني المقبلة.

وستشهد بعثة برشلونة المسافرة لحضور حفل الكرة الذهبية، تواجد رئيس النادي خوان لابورتا، بالإضافة لعدة لاعبين أبرزهم رافينيا ولامين يامال، بينما سيغيب أيضًا روبرت ليفاندوفسكي.

سبورت

خطة فليك

يخطط المدرب هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، للاعتماد على مبدأ المداورة في مركز الظهير الأيسر، في غياب أليخاندرو بالدي.

وسيدفع فليك بجيرارد مارتين، كما سيمنح الفرصة للاعب الشاب جوفري تورنتس، بصورة أكبر، بداية من لقاء خيتافي المقبل، وذلك بسبب ضغط المباريات، حيث سيلعب النادي الكتالوني 4 مباريات خلال 11 يومًا.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

التحكيم المخزي

انتقد إيجور تيودور المدير الفني لفريق يوفنتوس، الأداء التحكيمي في مبارة هيلاس فيرونا.

وسقط يوفنتوس في فخ التعادل 1-1 أمام هيلاس فيرونا، في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وقال تيودور: "ركلة الجزاء التي تم منحها مخزية، كيف يمكنك إذا لم يرَ أحد الكرة، فماذا يفترض أن يفعل؟".

واصل الكرواتي هجومه اللاذع قائلاً: "هذا النوع من ركلات الجزاء غير موجود. لا يُنفذه إلا من لم يلعب كرة القدم قط، إنها قاعدة مُخزية."

حالة لوكمان

اعترف إيفان يوريتش مدرب أتالانتا بأن أديمولا لوكمان ليس في أفضل حالاته البدنية حاليًا، لكنه أكد أنه سيكون متاحًا للاختيار في مباراة الغد في الدوري الإيطالي أمام تورينو.

وغاب لوكمان عن المشاركة مع أتالانتا، طوال الفترة الماضية، بسبب رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

العربي يحطم الرقم القياسي

يوسف العربي خطف الأضواء في الدوري الفرنسي بعدما قاد فريقه نانت لانتزاع تعادل مثير أمام رين في اللحظات الأخيرة من المباراة.

المهاجم المغربي المخضرم، الذي انضم حديثًا لنانت، سجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، ليكتب اسمه في سجلات تاريخ البطولة بطريقة غير مسبوقة.

هذا الهدف لم يكن عاديًا، إذ جاء بعد أكثر من 14 عامًا من آخر أهداف العربي في الدوري الفرنسي عندما كان لاعبًا في صفوف كاين، ليصبح بذلك صاحب أكبر فارق زمني بين هدفين في المسابقة منذ 75 عامًا على الأقل.

فوت ميركاتو

كلاسيكو مارسيليا وباريس في خطر

تتجه الأنظار إلى ملعب فيلودروم يوم الأحد حيث يستعد أولمبيك مارسيليا لمواجهة غريمه التقليدي باريس سان جيرمان في قمة الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي، في مباراة يتوقع أن تشهد أجواءً جماهيرية استثنائية.

ورغم أن مارسيليا لا يعد المرشح الأبرز أمام حامل لقب دوري الأبطال، فإن الفريق الجنوبي يدخل اللقاء مؤمنًا بفرصه، خاصة في ظل غياب عدد من لاعبي سان جيرمان للإصابة.

لكن الغموض لا يزال يحيط بإقامة الكلاسيكو الفرنسي، وسط تساؤلات حول الظروف المحيطة بالمباراة المرتقبة.

الصحافة الألمانية

سكاي ألمانيا

هاتريك هاري كين

أصبح هاري كين ملك الهاتريك بعدما سجل 3 أهداف في فوز بايرن ميونخ على هوفنهايم بنتيجة 4-1 بالدوري الألماني.

وسجل كين الهاتريك رقم 10 مع بايرن ميونخ في 103 مباراة.

قلق بايرن

تتزايد المخاوف في بايرن ميونخ بعدما تعرض مدافع آخر للإصابة وهو كيم مين جاي أمام هوفنهايم بالدوري الألماني.

وفي الدقيقة 69، تم استبدال المدافع الكوري بسبب الإصابة.

وسقط كيم أرضًا وأمسك بساقه اليسرى بعد توقف قصير للعلاج، لم يتمكن من مواصلة اللعب.

وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ بعد الفوز على هوفنهايم: "لم نحصل على نتيجة تشخيص إصابة كيم مين جاي بعد، علينا فقط أن ننتظر ونرى".