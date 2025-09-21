المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جدول مباريات اليوم.. قمة أرسنال ومانشستر سيتي.. وبرشلونة أمام خيافي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:45 ص 21/09/2025
مانشستر سيتي وأرسنال

مانشستر سيتي وأرسنال

يشهد اليوم الأحد 21 سبتمبر الجاري، إقامة بعض المباريات الهامة في مختلف الدوريات والبطولات، والتي يأتي على رأسها قمة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي، بالجولة الخامسة.

وتقام مباراتين أخرتين في الدوري الإنجليزي، حيث يلعب بورنموث أمام نيوكاسل، وسندرلاند أمام أستون فيلا.

وتستكمل منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، حيث تُلعب 4 مباريات مساء اليوم، يأتي على رأسها لقائي ريال مايوركا وأتلتيكو مدريد، وبرشلونة وخيتافي.

طالع جدول مباريات اليوم من هنا

وإليكم أبرز المباريات

الدوري الإنجليزي

بورنموث - نيوكاسل يونايتد - الساعة 4 مساءً - بي إن سبورتس HD5.

سندرلاند - أستون فيلا - الساعة 4 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

أرسنال - مانشستر سيتي - الساعة 6:30 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

الدوري الإسباني

ريال مايوركا - أتلتيكو مدريد - الساعة 5:15 مساءً - بي إن سبورتس HD3.

برشلونة - خيتافي - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

الدوري الإيطالي

لاتسيو - روما - الساعة 1:30 مساءً.

إنتر - ساسولو - الساعة 9:45 مساءً.

الدوري الفرنسي 

مارسيليا - باريس سان جيرمان - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

