المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
16:00
نيوكاسل

نيوكاسل

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

0 1
13:30
روما

روما

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

- -
18:15
ميتز

ميتز

الدوري الإسباني
مايوركا

مايوركا

- -
17:15
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قمة أرسنال ومانشستر سيتي.. أرتيتا يستهدف رقما غير مسبوق أمام جوارديولا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:56 م 21/09/2025
أرتيتا وجوارديولا

أرتيتا وجوارديولا

تتجه الأنظار صوب ملعب الإمارات، اليوم الأحد، حيث المباراة التي ستجمع بين نادي أرسنال ونظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحد المواجهات الهامة التي ينتظرها عشاق "بريميرليج".

ويضرب أرسنال موعدًا مع نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، حيث يبحث الثنائي عن تحقيق الفوز في تلك القمة الجماهيرية الكبيرة.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 9 نقاط، جمعها من 4 مباريات بواقع 3 انتصارات وهزيمة وحيدة.

بينما يقع مانشستر سيتي في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط، جمعها من 4 مباريات بواقع انتصارين وهزيمتين.

أرتيتا يستهدف تحقيق رقم غير مسبوق أمام جوارديولا

قد يصبح ميكيل أرتيتا أول مدرب على الإطلاق يلعب خمس مباريات في الدوري دون هزيمة أمام بيب جوارديولا، في حالة فوز أو تعادل أرسنال اليوم أمام مانشستر سيتي، وفقاً لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات.

ولعب ميكيل أرتيتا أمام بيب جوارديولا، 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما، بينما تعرض للهزيمة في 6 مباريات.

وعرفت آخر 4 مباريات بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، تفوق للتلميذ على الأستاذ، حيث لم يتعرض أرتيتا للهزيمة أمام جوارديولا، محققاً انتصارين وتعادلين.

نتائج آخر 4 مباريات بين أرتيتا وجوارديولا

أرسنال 1-0 مانشستر سيتي - موسم 2023-2024

مانشستر سيتي 0-0 أرسنال - موسم 2023-2024

مانشستر سيتي 2-2 أرسنال - موسم 2024-2025

أرسنال 5-1 مانشستر سيتي - موسم 2024-2025

مباراة مانشستر سيتي القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي جوارديولا أرتيتا بريميرليج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg