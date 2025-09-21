تتجه الأنظار صوب ملعب الإمارات، اليوم الأحد، حيث المباراة التي ستجمع بين نادي أرسنال ونظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحد المواجهات الهامة التي ينتظرها عشاق "بريميرليج".

ويضرب أرسنال موعدًا مع نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، حيث يبحث الثنائي عن تحقيق الفوز في تلك القمة الجماهيرية الكبيرة.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 9 نقاط، جمعها من 4 مباريات بواقع 3 انتصارات وهزيمة وحيدة.

بينما يقع مانشستر سيتي في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط، جمعها من 4 مباريات بواقع انتصارين وهزيمتين.

أرتيتا يستهدف تحقيق رقم غير مسبوق أمام جوارديولا

قد يصبح ميكيل أرتيتا أول مدرب على الإطلاق يلعب خمس مباريات في الدوري دون هزيمة أمام بيب جوارديولا، في حالة فوز أو تعادل أرسنال اليوم أمام مانشستر سيتي، وفقاً لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات.

ولعب ميكيل أرتيتا أمام بيب جوارديولا، 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما، بينما تعرض للهزيمة في 6 مباريات.

وعرفت آخر 4 مباريات بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، تفوق للتلميذ على الأستاذ، حيث لم يتعرض أرتيتا للهزيمة أمام جوارديولا، محققاً انتصارين وتعادلين.

نتائج آخر 4 مباريات بين أرتيتا وجوارديولا

أرسنال 1-0 مانشستر سيتي - موسم 2023-2024

مانشستر سيتي 0-0 أرسنال - موسم 2023-2024

مانشستر سيتي 2-2 أرسنال - موسم 2024-2025

أرسنال 5-1 مانشستر سيتي - موسم 2024-2025