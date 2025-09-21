يبدأ المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، أمام أرسنال بالتشكيل ذاته الذي تفوق على الجار يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على أرسنال في ملعب الإمارات، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: نيكو أوريلي، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، يوشكو جفارديول

الوسط: رودري، تيجاني رايندرز، برناردو سيلفا

الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام أرسنال: جيمس ترافورد، جون ستونز، ناثان آكي، نيكو جونزاليس، سافينيو، ماثيوس نونيز، أوسكار بوب، ريكو لويس، ديفين موكاسا.

ويستمر غياب الثنائي العربي عمر مرموش وريان آيت نوري عن قائمة مانشستر سيتي بسبب الإصابة.

ودفع جوارديولا بالتشكيل نفسه الذي تفوق (3-0) على مانشستر يونايتد قبل أسبوع، دون أي تغييرات.

