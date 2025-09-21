المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

0 0
16:00
نيوكاسل

نيوكاسل

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

0 1
13:30
روما

روما

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

0 1
18:15
ميتز

ميتز

الدوري الإسباني
مايوركا

مايوركا

0 0
17:15
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل مانشستر سيتي.. لا تغييرات أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:26 م 21/09/2025
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

يبدأ المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، أمام أرسنال بالتشكيل ذاته الذي تفوق على الجار يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على أرسنال في ملعب الإمارات، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: نيكو أوريلي، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، يوشكو جفارديول

الوسط: رودري، تيجاني رايندرز، برناردو سيلفا

الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام أرسنال: جيمس ترافورد، جون ستونز، ناثان آكي، نيكو جونزاليس، سافينيو، ماثيوس نونيز، أوسكار بوب، ريكو لويس، ديفين موكاسا.

ويستمر غياب الثنائي العربي عمر مرموش وريان آيت نوري عن قائمة مانشستر سيتي بسبب الإصابة.

ودفع جوارديولا بالتشكيل نفسه الذي تفوق (3-0) على مانشستر يونايتد قبل أسبوع، دون أي تغييرات.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة مانشستر سيتي القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
أرسنال

أرسنال

0 1
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

9

جوووووووووووووووووول الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي عن طريق هالاند

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg