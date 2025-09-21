المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تشكيل أرسنال.. ساكا وإيزي بين البدلاء.. وعودة ساليبا أمام مانشستر سيتي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:36 م 21/09/2025
أرسنال

أرسنال

أعلن المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، التشكيل الذي يبدأ به ضد مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويستقبل أرسنال على أرضه في ملعب الإمارات، مانشستر سيتي.

تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري

الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، ميكيل ميرينو

الهجوم: نوني مادويكي، لياندرو تروسارد، فيكتور جيوكيريس

وتضم قائمة أرسنال الاحتياطية ضد مانشستر سيتي: كيبا، كريستيان موسكيرا، بن وايت، بوكايو ساكا، إيبريتشي إيزي، جابرييل مارتينيلي، كريستيان نورجارد، إيثان نوانيري، لويس سكيلي.

وعاد ساليبا إلى مكانه في تشكيل أرسنال على حساب الوافد الجديد موسكيرا.

واختار مايكل أرتيتا الدفع بتروسارد أساسيًا في الوقت الذي أبقى خلاله الثلاثي ساكا وإيزي ومارتينيلي بين بدلاء أرسنال.

ويغيب النرويجي مارتن أوديجارد أمام مانشستر سيتي بسبب الإصابة، ليشكل زوبيميندي ورايس وميرينو ثلاثية جديدة في وسط أرسنال.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

