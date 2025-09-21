المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

0 0
16:00
نيوكاسل

نيوكاسل

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

0 1
13:30
روما

روما

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

0 1
18:15
ميتز

ميتز

الدوري الإسباني
مايوركا

مايوركا

0 0
17:15
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

المعاناة مستمرة.. أستون فيلا يسقط أمام 10 لاعبين من سندرلاند

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:16 م 21/09/2025
أستون

من مباراة سندرلاند وأستون فيلا

تستمر معاناة نادي أستون فيلا في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، بعدما سقط اليوم الأحد في فخ التعادل (1-1) أمام 10 لاعبين من سندرلاند.

والتقى أستون فيلا وسندرلاند على ملعب النور، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

سقوط أستون فيلا

اضطر سندرلاند إلى إكمال مباراته لمدة ساعة تقريبًا بـ10 لاعبين بعد طرد الموزمبيقي رينيلدو ماندافا في الدقيقة 33، إثر اعتدائه على البولندي ماتي كاش.

واستغل أستون فيلا حالة النقص العددي في صفوف سندرلاند، ليسجل هدفًا في الدقيقة 67 من تسديدة قوية لماتي كاش، لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

هدف كاش هو أول هدف لفريق المدرب يوناي إيمري في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وفشل أستون فيلا في الخروج بشباك نظيفة أمام 10 لاعبين من سندرلاند، إذ تعادل الفريق الشجاع بفضل هدف ويلسون إيزيدور في الدقيقة 75.

وبات المدرب الإسباني يوناي إيمري في موقف صعب، وسط غضب جماهير أستون فيلا التي تطالب بإقالته من منصبه.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة أستون فيلا القادمة
الدوري الإنجليزي أستون فيلا سندرلاند

