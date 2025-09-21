تستمر معاناة نادي أستون فيلا في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، بعدما سقط اليوم الأحد في فخ التعادل (1-1) أمام 10 لاعبين من سندرلاند.

والتقى أستون فيلا وسندرلاند على ملعب النور، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

سقوط أستون فيلا

اضطر سندرلاند إلى إكمال مباراته لمدة ساعة تقريبًا بـ10 لاعبين بعد طرد الموزمبيقي رينيلدو ماندافا في الدقيقة 33، إثر اعتدائه على البولندي ماتي كاش.

واستغل أستون فيلا حالة النقص العددي في صفوف سندرلاند، ليسجل هدفًا في الدقيقة 67 من تسديدة قوية لماتي كاش، لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

هدف كاش هو أول هدف لفريق المدرب يوناي إيمري في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وفشل أستون فيلا في الخروج بشباك نظيفة أمام 10 لاعبين من سندرلاند، إذ تعادل الفريق الشجاع بفضل هدف ويلسون إيزيدور في الدقيقة 75.

وبات المدرب الإسباني يوناي إيمري في موقف صعب، وسط غضب جماهير أستون فيلا التي تطالب بإقالته من منصبه.

