كلام فى الكورة
الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

0 0
16:00
نيوكاسل

نيوكاسل

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

0 1
13:30
روما

روما

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

0 1
18:15
ميتز

ميتز

الدوري الإسباني
مايوركا

مايوركا

0 0
17:15
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

نيوكاسل يحرم بورنموث من وصافة الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:24 م 21/09/2025
نيوكاسل

من مباراة بورنموث ونيوكاسل يونايتد

حرم نادي نيوكاسل يونايتد مضيفه بورنموث من التقدم نحو المركز الثاني في منافسات الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد.

وحل نيوكاسل ضيفًا على بورنموث في ملعب فيتاليتي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

نيوكاسل يعطل بورنموث

سيطر التعادل السلبي (0-0) على نتيجة مباراة بورنموث ونيوكاسل.

وظهر بورنموث بشكل أفضل من نيوكاسل، خاصة في الشوط الأول الذي سجل خلاله ديفيد بروكس هدفًا ألغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الـVAR.

وبدا هجوم نيوكاسل بائسًا أمام دفاع بورنموث، ليصوب تسديدة واحدة على المرمى طوال الدقائق الـ90.

وتستمر نتائج نيوكاسل السلبية مع إيدي هاو، إذ لم يحقق الفوز في آخر 6 مباريات لعبها خارج أرضه في الدوري الإنجليزي، كما اكتفى بفوز وحيد هذا الموسم في جميع المسابقات الرسمية.

من جانبه، فرط بورنموث في الصعود إلى وصافة الدوري الإنجليزي، لكنه بقي بين فرق المربع الذهبي.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

 

مباراة بورنموث القادمة
الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد بورنموث

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

