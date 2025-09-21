نيوكاسل يحرم بورنموث من وصافة الدوري الإنجليزي

حرم نادي نيوكاسل يونايتد مضيفه بورنموث من التقدم نحو المركز الثاني في منافسات الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد.

وحل نيوكاسل ضيفًا على بورنموث في ملعب فيتاليتي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

نيوكاسل يعطل بورنموث

سيطر التعادل السلبي (0-0) على نتيجة مباراة بورنموث ونيوكاسل.

وظهر بورنموث بشكل أفضل من نيوكاسل، خاصة في الشوط الأول الذي سجل خلاله ديفيد بروكس هدفًا ألغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الـVAR.

وبدا هجوم نيوكاسل بائسًا أمام دفاع بورنموث، ليصوب تسديدة واحدة على المرمى طوال الدقائق الـ90.

وتستمر نتائج نيوكاسل السلبية مع إيدي هاو، إذ لم يحقق الفوز في آخر 6 مباريات لعبها خارج أرضه في الدوري الإنجليزي، كما اكتفى بفوز وحيد هذا الموسم في جميع المسابقات الرسمية.

من جانبه، فرط بورنموث في الصعود إلى وصافة الدوري الإنجليزي، لكنه بقي بين فرق المربع الذهبي.

