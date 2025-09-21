المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
وكيل سيمونز يكشف سبب فشل انتقاله إلى تشيلسي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

06:39 م 21/09/2025
سيمونز

سيمونز

تحدث علي برات، وكيل النجم الهولندي تشافي سيمونز، عن كواليس فشل انتقال موكله إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل أن يحسم مستقبله بالانضمام إلى توتنهام قادمًا من لايبزيج الألماني.

وقال برات في تصريحات صحفية: "كان هناك اهتمام كبير من تشيلسي وتوتنهام، فكلاهما يمتلك مشروعًا قويًا وطموحًا، لكن الأمور لم تسر كما كان متوقعًا مع تشيلسي".

وأوضح: "إدارة البلوز كانت واضحة منذ البداية، فقد واجهت بعض القيود التي جعلت المفاوضات معقدة وصعبة، وهو ما حال دون التوصل لاتفاق نهائي".

وتابع: "عندما بدأنا المحادثات مع توتنهام، وجدنا أن مشروع النادي ينسجم تمامًا مع أهداف تشافي وطموحاته، ولهذا اتضح سريعًا أن الخطوة الأنسب له هي الانضمام إلى السبيرز".

ويعد سيمونز أحد أبرز المواهب الهولندية الصاعدة، وقد لفت الأنظار مع لايبزيج في الموسم الماضي، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، قبل أن يستقر به المطاف في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص توتنهام.

تشيلسي الدوري الإنجليزي سيمونز

