يتصدر المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند ترتيب الهدافين في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بفارق مريح عن الوصافة التي تضم 6 لاعبين.

ويحمل المصري محمد صلاح لقب هداف منافسات الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي 2024-2025 عندما سجل 29 هدفًا أكثر بـ6 أهداف من الوصيف السويدي ألكسندر إيزاك.

هالاند يتصدر الهدافين في الدوري الإنجليزي

سجل هالاند هدفًا لمانشستر سيتي أمام أرسنال في الشوط الأول من مباراتهما على ملعب الإمارات.

وعزز هالاند موقعه في صدارة ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد بلوغ هدفه السادس، بواقع ثنائية في مرمى كل من وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد، وهدف وحيد في برايتون وأرسنال.

الوصافة بين 6 لاعبين

يبتعد هالاند بـ3 أهداف عن أقرب ملاحقيه في ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي.

ويتساوى 6 لاعبين بالمركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف، هم هوجو إيكيتيكي وجايدون أنتوني وأنطونيو سيمينيو وويلسون إيزيدور وفيكتور جيوكيريس وريتشارلسون.

يشار إلى أن صلاح يملك هدفين فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أحرزها ضد بورنموث وبيرنلي على الترتيب.