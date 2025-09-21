المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

0 0
16:00
نيوكاسل

نيوكاسل

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

0 1
13:30
روما

روما

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

5 2
18:15
ميتز

ميتز

الدوري الإسباني
مايوركا

مايوركا

1 1
17:15
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الوصافة بين 6 لاعبين.. هالاند يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:39 م 21/09/2025
هالاند

هالاند من مباراة أرسنال ومانشستر سيتي

يتصدر المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند ترتيب الهدافين في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بفارق مريح عن الوصافة التي تضم 6 لاعبين.

ويحمل المصري محمد صلاح لقب هداف منافسات الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي 2024-2025 عندما سجل 29 هدفًا أكثر بـ6 أهداف من الوصيف السويدي ألكسندر إيزاك.

هالاند يتصدر الهدافين في الدوري الإنجليزي

سجل هالاند هدفًا لمانشستر سيتي أمام أرسنال في الشوط الأول من مباراتهما على ملعب الإمارات.

وعزز هالاند موقعه في صدارة ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد بلوغ هدفه السادس، بواقع ثنائية في مرمى كل من وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد، وهدف وحيد في برايتون وأرسنال.

الوصافة بين 6 لاعبين

يبتعد هالاند بـ3 أهداف عن أقرب ملاحقيه في ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي.

ويتساوى 6 لاعبين بالمركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف، هم هوجو إيكيتيكي وجايدون أنتوني وأنطونيو سيمينيو وويلسون إيزيدور وفيكتور جيوكيريس وريتشارلسون.

يشار إلى أن صلاح يملك هدفين فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أحرزها ضد بورنموث وبيرنلي على الترتيب.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
أرسنال

أرسنال

0 1
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

78

تحضير وبناء هجمة من جانب فريق أرسنال

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg