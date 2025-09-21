المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 0
20:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

0 1
13:30
روما

روما

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

1 2
19:00
كومو

كومو

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

0 0
16:00
نيوكاسل

نيوكاسل

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

5 2
18:15
ميتز

ميتز

الدوري الإسباني
مايوركا

مايوركا

1 1
17:15
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل أرسنال مع مانشستر سيتي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:53 م 21/09/2025
مانشستر سيتي وأرسنال

من مباراة أرسنال ومانشستر سيتي

أجبر نادي أرسنال ضيفه مانشستر سيتي على التعادل (1-1) بفضل هدف في الدقائق الأخيرة من مباراتهما التي أقيمت، اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وعطل أرسنال ومانشستر سيتي بعضهما البعض في قمة مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي، ليستفيد ليفربول أكثر من أي فريق آخر.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل أرسنال ومانشستر سيتي

تقدم مانشستر سيتي بهدف النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل أرسنال عن طريق البرازيلي جابرييل مارتينيلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. 

التعادل أهدر نقطتين على مانشستر سيتي وأرسنال في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي. 

ويواصل ليفربول البقاء بعيدًا في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد أن جمع العلامة الكاملة بـ15 نقطة من 5 انتصارات متتالية على حساب بورنموث ونيوكاسل وأرسنال وبيرنلي وإيفرتون على الترتيب.

ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

يشار إلى أن وولفرهامبتون ووندرز، الفريق الوحيد الذي لم يحصد أي نقطة في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

