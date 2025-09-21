ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل أرسنال مع مانشستر سيتي

أجبر نادي أرسنال ضيفه مانشستر سيتي على التعادل (1-1) بفضل هدف في الدقائق الأخيرة من مباراتهما التي أقيمت، اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وعطل أرسنال ومانشستر سيتي بعضهما البعض في قمة مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي، ليستفيد ليفربول أكثر من أي فريق آخر.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل أرسنال ومانشستر سيتي

تقدم مانشستر سيتي بهدف النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل أرسنال عن طريق البرازيلي جابرييل مارتينيلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

التعادل أهدر نقطتين على مانشستر سيتي وأرسنال في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ويواصل ليفربول البقاء بعيدًا في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد أن جمع العلامة الكاملة بـ15 نقطة من 5 انتصارات متتالية على حساب بورنموث ونيوكاسل وأرسنال وبيرنلي وإيفرتون على الترتيب.

يشار إلى أن وولفرهامبتون ووندرز، الفريق الوحيد الذي لم يحصد أي نقطة في الدوري الإنجليزي حتى الآن.