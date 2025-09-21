جويهي يوجه ضربة مؤلمة لليفربول

عبّر الدولي الإنجليزي مارك جويهي، قائد فريق كريستال بالاس، عن رغبته في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل.

وكان الدولي الإنجليزي قريبًا من الانتقال إلى صفوف ليفربول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن الصفقة انهارت بسبب طلب كريستال بالاس بقاء لاعبه.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مارك جويهي أبلغ وكلاءه بأنه يفضل الانتقال إلى ريال مدريد بعد فشل انتقاله إلى ليفربول.

وسيكون انتقال جويهي إلى ريال مدريد بمثابة "الحلم" لدى قائد فريق كريستال بالاس، والذي ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، مما يتيح له الانتقال مجانًا.

وكانت تقارير صحفية بريطانية قد أفادت بأن جويهي لن يجدد عقده مع كريستال بالاس، مما يعني أحقية اللاعب في التفاوض مع أي نادٍ بداية من الانتقالات الشتوية.

صاحب الـ25 عامًا انتقل إلى كريستال بالاس في 2021 قادمًا من تشيلسي، حيث تُقدَّر قيمته التسويقية بـ45 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".