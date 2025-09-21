أبدى جابرييل مارتينيلي، لاعب أرسنال، سعادته بتسجيل هدف التعادل لفريقه أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وتعادل مانشستر سيتي مع أرسنال مساء اليوم الأحد، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مارتينيلي في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "هذه هي اللحظات التي أعمل من أجلها".

وأضاف: "لقد لعبنا بشكل جيد للغاية، كنا غير محظوظين في لحظات معينة، وحصلنا على بعض الفرص وبعد ذلك جاءت تمريرة رائعة من إيزي وحاولت وضعها في الشباك".

وأوضح: "أنا سعيد جدًا بالهدف، لكننا بحاجة لبذل المزيد من الجهد، نريد الفوز بهذه المباريات. مع لاعبينا الحاليين".

وأنهى لاعب أرسنال: "أعلم أنه إذا سجلتُ هذه الأهداف ثلاث مرات في مباراة واحدة، فسأسجل هدفًا واحدًا على الأقل".

وبهذه النتيجة، يصل أرسنال للنقطة العاشرة في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز التاسع برصيد 7 نقاط فقط.

وفشل الأستاذ بيب جوارديولا في الفوز على التلميذ مايكل أرتيتا للمباراة السادسة على التوالي في جميع المسابقات الرسمية.