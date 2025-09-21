المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جوارديولا: أرسنال كان الأفضل أمامنا.. وعانينا من الإرهاق هذا الأسبوع

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:11 م 21/09/2025
جوارديولا

بيب جوارديولا - مدرب مانشستر سيتي

وجه بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، التحية للاعبي فريقه بعد التعادل مع أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل مانشستر سيتي مع أرسنال مساء اليوم الأحد، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لقد لعبنا مباريات صعبة هذا الأسبوع - مانشستر يونايتد وفي دوري أبطال أوروبا - واليوم لعبنا ضد فريق قوي".

وأضاف: "كل التحية لفريقي على مرونته، من الصعب جدًا عدم فعالية الضغط العالي، كما أن بناء الهجمة يكون صعبًا دائمًا".

وأوضح مدرب مانشستر سيتي: "أجرينا بعض التغييرات. أعتقد أن النتيجة عادلة. بشكل عام، كان أرسنال أفضل".

وواصل: "منذ انتهاء فترة الانتقالات، أصبح الانسجام هو الأهم. كان الأمر صعبًا للغاية اليوم، وأرسنال يمتلك كل شيء - دافعنا ببراعة في الركنيات. سنستغل النقطة، علينا أن نتحسن، لكن هذا هو الواقع".

وتابع جوارديولا: "كنا متعبين للغاية. كانت مباراة نابولي مؤثرة للغاية، وبعد يوم التعافي، لدينا أربع أو خمس ساعات للسفر إلى لندن، كافح أرسنال في آخر مباراتين للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لذا فالأمر صعب للغاية".

وأنهى: "لقد عانينا من إرهاق شديد مع العديد من اللاعبين. كما عانينا أيضًا من العديد من الإصابات".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي يب جوارديولا

