فقد فريق مانشستر سيتي فرصة الفوز على آرسنال بعد الخروج بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، في لقاء أُقيم على ملعب "الإمارات"، ضمن الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي.

وكان فريق مانشستر سيتي متقدمًا في النتيجة عن طريق إيرلينج هالاند، حتى جاء الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 90+3.

جوارديولا سجل رقمًا سلبيًا خلال مباراة آرسنال، بعدما لمس فريقه الكرة داخل منطقة جزاء "الجانرز" 8 مرات فقط، وهو أقل رقم للفريق على مدار 347 مباراة في الدوري الإنجليزي خلال ولاية المدرب الإسباني.

أما الرقم السلبي الثاني، فكان من خلال استحواذ فريقه على الكرة بنسبة 32.8%، وهي أقل نسبة خلال مسيرة جوارديولا التدريبية، التي بدأت مع برشلونة، ثم بايرن ميونيخ، إلى جانب مانشستر سيتي.

ويعاني مانشستر سيتي على مستوى النتائج في الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على وولفرهامبتون بنتيجة 4-0، ثم الخسارة في مباراتي توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-0، وبرايتون بنتيجة 2-1.

وفي الجولة الرابعة، حقق مانشستر سيتي فوزًا ساحقًا على جاره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0، ثم تعادل مع آرسنال بنتيجة 1-1.

