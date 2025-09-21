يشعر ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، بخيبة أمل بعد التعادل مع مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل مانشستر سيتي مع أرسنال مساء اليوم الأحد، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في تصريحات لقناة بي بي سي: "على أقل تقدير كنا نستحق نقطة، أنا فخور جدًا بلاعبي فريقي، وبالطريقة التي لعبنا بها، وبالطريقة التي سيطرنا بها على كل مجريات المباراة تقريبًا. أشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم فوزنا بالمباراة".

وأضاف: "هدف مانشستر سيتي؟ كانت لدينا الفرصة، خمسة ضد اثنين، والكثير من التدافع على الكرة وفي تلك اللحظة، ركض هالاند وهاجموا المساحة بطريقة رائعة، هذه هي الجودة التي يمتلكونها".

وواصل: "نحن في الطرف العلوي من الملعب، نمرر الكرة ويجب أن يحدث الكثير من الأشياء، لكن هذه هي جودتهم".

أما عن فرص مانشستر سيتي.. قال: "إحداها ركلة ركنية، والأخرى هجمة مرتدة، والثالثة فرصة خطيرة. هذا كل شيء. أن نجعل سيتي يكتفي بذلك، يا لها من فرصة رائعة للاعبين".

وتابع: "أعتقد أننا لعبنا بشكل أفضل من العام الماضي عندما تغلبنا عليهم، البدلاء سيشاركون جميعًا. ستتاح لهم جميعًا الفرصة. سنحتاجهم في هذا المستوى. لا شك أن هذا ضروري جدًا".

أما عن التأخر بخمس نقاط عن ليفربول.. أنهى: "لا يمكننا التحكم في ذلك. إنهم يفوزون في كل مباراة. سيكون الأمر صعبًا للغاية، ولكن إذا لعبنا بهذا المستوى، كما فعلنا ضد مانشستر سيتي، فسنكون بخير".