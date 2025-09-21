المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 0
20:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

0 1
13:30
روما

روما

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

1 2
19:00
كومو

كومو

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

0 0
16:00
نيوكاسل

نيوكاسل

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

5 2
18:15
ميتز

ميتز

الدوري الإسباني
مايوركا

مايوركا

1 1
17:15
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

مستقبل بوتر على المحك.. وست هام يدرس جميع الخيارات

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

09:56 م 21/09/2025
جراهام بوتر

بوتر

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة نادي وست هام يونايتد بدأت في دراسة جميع الخيارات المتاحة بشأن مصير المدرب جراهام بوتر، بعد الخسارة الجديدة التي تلقاها الفريق أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1، يوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت إدارة النادي تأمل في رؤية رد فعل قوي من اللاعبين بعد سلسلة النتائج السلبية، لكن رغم تحسن الأداء، لم يتمكن وست هام من تجنب الهزيمة. ووضعت الإدارة هدفًا بجمع 4 أو 5 نقاط من المباريات الثلاث التي تسبق فترة التوقف الدولي (أمام بالاس، إيفرتون، وأرسنال)، إلا أن البداية لم تكن مبشرة.

وحتى مساء الأحد، لم يُتخذ أي قرار رسمي بشأن مستقبل بوتر، الذي تولى المهمة في يناير الماضي خلفًا للإسباني جولين لوبيتيجي بعقد مدته عامان ونصف.

وتشير تقارير إلى وجود بند في العقد يسمح بفسخه بعد 18 شهرًا.

ومن بين الأسماء المطروحة لخلافته، حال اتخاذ قرار التغيير، البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو والكرواتي سلافين بيليتش، حيث ترى الإدارة أنهما خياران جاهزان لقيادة الفريق.

ويعاني وست هام من انطلاقة كارثية هذا الموسم، إذ يحتل المركز التاسع عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 3 نقاط فقط من خمس مباريات، فيما لم يحقق سوى 6 انتصارات تحت قيادة بوتر في الدوري منذ وصوله.

أما من جانبه، فيتعامل بوتر مع الوضع باعتباره "عملًا طبيعيًا" ولم يتلق أي إشعار خاص أو تواصل استثنائي من إدارة النادي بشأن مستقبله حتى الآن.

الدوري الإنجليزي وست هام بوتر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
برشلونة

برشلونة

2 0
خيتافي

خيتافي

48

فرصة لخيتافي بعد كرة عرضية ويقابلها خافيير مونوز بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار القائم

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
