المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 0
20:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

0 1
13:30
روما

روما

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

1 2
19:00
كومو

كومو

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

0 0
16:00
نيوكاسل

نيوكاسل

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

5 2
18:15
ميتز

ميتز

الدوري الإسباني
مايوركا

مايوركا

1 1
17:15
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بقدرات تفوق سنه.. جفارديول يكمل 100 مباراة مع مانشستر سيتي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:12 م 21/09/2025
جفارديول

يوشكو جفارديول

خاض الظهير يوشكو جفارديول، لاعب مانشستر سيتي، المباراة رقم 100 مع فريقه في مختلف المنافسات المحلية والقارية، حيث شكل تدعيمًا مثاليًا للجبهة اليسرى لكتيبة جوارديولا.

وانضم يوشكو جفارديول، إلى صفوف مانشستر سيتي صيف 2023 قادمًا من لايبزيج الألماني، ليثبت الظهير الأيسر قدراته سريعًا للمدرب جوارديولا، الذي وضعه ضمن خطته بشكل أساسي.

للمرة الأولى منذ 2021.. جوارديولا يراهن على الاستقرار أمام آرسنال

100 مباراة لجفارديول

شارك جفارديول في 42 مباراة خلال موسمه الأول مع مانشستر سيتي، والذي حصل خلاله على ميدالية الدوري الإنجليزي.

وظهر جفارديول في 55 مباراة خلال الموسم الماضي، أكثر من أي لاعب آخر في الفريق، إذ تفوق الظهير الأيسر على كيفين دي بروين وإيرلينج هالاند، ليفوز بجائزة لاعب الموسم في مانشستر سيتي.

وكانت مباراة آرسنال هي رقم 100 للاعب جفارديول، الذي شارك خلال 3 مباريات خلال الموسم الجاري مع مانشستر سيتي، بواقع مباراتين في الدوري (مانشستر يونايتد، الجانرز)، ولقاء في دوري أبطال أوروبا (نابولي).

التلميذ يتفوق على أستاذه.. أرتيتا يصمد أمام "هيبة" جوارديولا في الدوري الإنجليزي

خبرة جفارديول

ظهرت خبرة وقدرات جفارديول، مع مانشستر سيتي سريعًا رغم أنه كان يبلغ من العمر 21 عامًا فقط عند انضمامه إلى السماوي، إلا أنه أظهر مستوى يفوق سنه منذ لحظة وصوله.

ولعب جفارديول معظم مبارياته مع السيتي في مركز الظهير الأيسر الهجومي، وهو ما منحه مساهمة كبيرة في الشق الأمامي إلى جانب واجباته الدفاعية، حيث سجل 11 هدفًا وقدم خمس تمريرات حاسمة حتى الآن.

وقد جاءت بعض تلك الأهداف من تسديدات رائعة، ليحصد جفارديول جائزة هدف الشهر المقدمة من نيسان في مناسبتين.

 

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي جفارديول

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
برشلونة

برشلونة

2 0
خيتافي

خيتافي

48

فرصة لخيتافي بعد كرة عرضية ويقابلها خافيير مونوز بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار القائم

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg