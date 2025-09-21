خاض الظهير يوشكو جفارديول، لاعب مانشستر سيتي، المباراة رقم 100 مع فريقه في مختلف المنافسات المحلية والقارية، حيث شكل تدعيمًا مثاليًا للجبهة اليسرى لكتيبة جوارديولا.

وانضم يوشكو جفارديول، إلى صفوف مانشستر سيتي صيف 2023 قادمًا من لايبزيج الألماني، ليثبت الظهير الأيسر قدراته سريعًا للمدرب جوارديولا، الذي وضعه ضمن خطته بشكل أساسي.

100 مباراة لجفارديول

شارك جفارديول في 42 مباراة خلال موسمه الأول مع مانشستر سيتي، والذي حصل خلاله على ميدالية الدوري الإنجليزي.

وظهر جفارديول في 55 مباراة خلال الموسم الماضي، أكثر من أي لاعب آخر في الفريق، إذ تفوق الظهير الأيسر على كيفين دي بروين وإيرلينج هالاند، ليفوز بجائزة لاعب الموسم في مانشستر سيتي.

وكانت مباراة آرسنال هي رقم 100 للاعب جفارديول، الذي شارك خلال 3 مباريات خلال الموسم الجاري مع مانشستر سيتي، بواقع مباراتين في الدوري (مانشستر يونايتد، الجانرز)، ولقاء في دوري أبطال أوروبا (نابولي).

خبرة جفارديول

ظهرت خبرة وقدرات جفارديول، مع مانشستر سيتي سريعًا رغم أنه كان يبلغ من العمر 21 عامًا فقط عند انضمامه إلى السماوي، إلا أنه أظهر مستوى يفوق سنه منذ لحظة وصوله.

ولعب جفارديول معظم مبارياته مع السيتي في مركز الظهير الأيسر الهجومي، وهو ما منحه مساهمة كبيرة في الشق الأمامي إلى جانب واجباته الدفاعية، حيث سجل 11 هدفًا وقدم خمس تمريرات حاسمة حتى الآن.

وقد جاءت بعض تلك الأهداف من تسديدات رائعة، ليحصد جفارديول جائزة هدف الشهر المقدمة من نيسان في مناسبتين.