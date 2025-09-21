المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يترقب الظهور السادس.. مراكز صلاح السابقة في الكرة الذهبية قبل 2025

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:04 م 21/09/2025
صلاح

محمد صلاح بقميص ليفربول

يظهر المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين الثلاثين للفوز بالكرة الذهبية 2025 عن أفضل لاعب في العالم، للمرة السادسة في مسيرته مع كرة القدم.

ويقام حفل الكرة الذهبية 2025 على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، مساء غدٍ الإثنين 22 سبتمبر، على أن ينطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس التليفزيونية.

الظهور السادس لصلاح في الكرة الذهبية

ينافس محمد صلاح على جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته مع كرة القدم.

واعتاد صلاح الظهور ضمن قائمة المرشحين لحصد الكرة الذهبية في جميع المواسم التي لعب خلالها بقميص ليفربول، باستثناء 2020 حيث ألغيت الجائزة بسبب جائحة كورونا، و2024 التي لم يكن فيها في أفضل أحواله.

طالع قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2025 من هنا

المراكز السابقة

وفيما يلي، جميع المراكز التي احتلها صلاح في ترتيب الكرة الذهبية قبل نسخة 2025..

- الكرة الذهبية 2018: المركز السادس (188 نقطة)

- الكرة الذهبية 2019: المركز الخامس (178 نقطة)

- الكرة الذهبية 2020: ألغيت بسبب جائحة كورونا

- الكرة الذهبية 2021: المركز السابع (121 نقطة)

- الكرة الذهبية 2022: المركز الخامس (116 نقطة)

- الكرة الذهبية 2023: المركز الحادي عشر (13 نقطة)

- الكرة الذهبية 2024: لم يكن ضمن المرشحين الثلاثين

ومن المتوقع أن يحتل صلاح مركزًا أفضل في ترتيب الكرة الذهبية 2025، خاصة بعد أن حصل على لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول، متصدرًا ترتيب الهدافين وترتيب الأكثر صناعة للأهداف.

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح الكرة الذهبية 2025

