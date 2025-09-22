صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

فوتبول لندن

إحباط أرتيتا

ظهر المدرب الإسباني مايكل أرتيتا محبطًا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب مباراة فريقه أرسنال أمام مانشستر سيتي، رغم التعادل بهدف في الـ+90.

وقال أرتيتا: "فخور جدًا باللاعبين، وبالطريقة التي سيطرنا بها على فريق مثل مانشستر سيتي.. لكن أشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا لم نحصل على النقاط كاملة".

وفقد أرسنال نقطتين في سباق الدوري الإنجليزي، ليبتعد بفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول.

سكاي سبورتس

سخرية جوارديولا

سخر الإسباني بيب جوارديولا من الانتقادات الموجهة لمانشستر سيتي بعد أن دافع أمام أرسنال بـ5 لاعبين، محققًا أقل نسبة استحواذ في مسيرته، بواقع 32.8%.

ورد جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "لا أصدق أنني حققت رقمًا قياسيًا جديدا.. أحيانًا تريد أن تستحوذ لكنك لا تستطيع، خاصة أننا لسنا معتادين على الدفاع بـ5 لاعبين".

وأضاف: "لم أكن أريد ذلك (نسبة الاستحواذ) لكنه يحدث أحيانًا.. حسنًا ربما مرة كل 10 سنوات، أليس كذلك؟".

ميرور

صدمة ليفربول

تلقى نادي ليفربول، صدمة كبيرة، بعد أن اختار المدافع مارك جويهي الانضمام إلى صفوف ريال مدريد مجانًا، الصيف المقبل.

وكان جويهي على أعتاب ليفربول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، لكن كريستال بالاس تراجع عن بيع خدمات صاحب الـ25 عامًا من أجل إرضاء المدرب النمساوي أوليفير جلاسنر.

ويواصل ليفربول البحث عن مدافعين جدد، خاصة مع إمكانية رحيل إبراهيما كوناتي في الصيف المقبل، كذلك نحو ريال مدريد.

الصحافة الإسبانية

ماركا

لاعب معروض على الريال

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن رغبة المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو لاعب نادي بايرن ميونخ في الانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الصيف المقبل، وعدم تجديد عقده، الذي ينتهي في 30 يونيو 2026، مع النادي البافاري.

ووفقاً للصحيفة، فقد قرر أوباميكانو تأجيل محادثات تجديد عقده مع بايرن ميونخ، حيث يتطلع المدافع الفرنسي مجددًا للانتقال إلى سانتياجو برنابيو.

موندو ديبورتيفو

استاد برشلونة

استعرض نادي برشلونة الإسباني، أحدث التجديدات في ملعبه التاريخي كامب نو، حيث نشر النادي مقطع فيديو يمتد لأكثر من أربع دقائق، يكشف عن تفاصيل الملعب الداخلية وأعمال التجديد التي وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية.

بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، باتت أنظمة توزيع الكهرباء والمياه تعمل بكامل طاقتها، كما أن دورات المياه تبدو جاهزة، مما يدل على أن البنية التحتية الأساسية قد اجتازت المراحل الأكثر أهمية بنجاح.

حفل يامال

يستعد الإسباني لامين يامال، جوهرة برشلونة الصاعدة، لعيش واحدة من أبرز لياليه في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تقام مساء الاثنين مراسم حفل الكرة الذهبية.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن يامال يخطط لتنظيم سهرة احتفالية خاصة على هامش الحفل، في حال فوزه بالجائزة الفردية الأبرز في عالم كرة القدم.

الصحافة الألمانية

بيلد

إصابة كيم

خضع كين مين جاي، مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني، لفحص طبي بعد عودته لتدريبات فريقه وذلك بعد إصابته أمام هوفنهايم، ضمن مباريات الدوري الألماني.

وأظهرت نتائج فحص كيم أنه يحتاج فقط إلى تعديل وضعه التدريبي خلال الأيام القليلة القادمة، ليكون جاهزا لمباراة يوم الجمعة المقبل ضد فيردر بريمن، ضمن مباريات الدوري الألماني 2025-26.

إنجاز كين

حقق هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، رقما قياسيا بعدما سجل ثلاثة أهداف في مباراة فريقه ضد هوفنهايم في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدوري الألماني.

ويطارد الآن هاري كين الرقم القياسي الذي يحمله كريستيانو رونالدو وإرلينج هالاند كأسرع لاعب يصل لـ100 هدف مع فريق واحد في التاريخ.

الصحافة الإيطالية

سكاي إيطاليا

عودة لوكمان

عاد أديمولا لوكمان للمشاركة رفقة فريق أتالانتا في المباراة التي خاضها ضد نظيره تورينو، حسمها بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي.

ودخل لوكمان بديلًا في تشكيل أتالانتا بالدقيقة 87 من المباراة، ليكون هذا الظهور الأول منذ أزمته في الصيف.

بيع سان سيرو

أعرب جوزيبي ماروتا، رئيس نادي إنتر ميلان، عن حزنه بشأن ملف بيع ملعب سان سيرو، بعد موافقة مجلس مدينة ميلانو على قرار البيع.

وقال ماروتا في تصريحات إعلامية، إن الموقف محرجًا للغاية، لأن ناديين بحجم ميلان وإنتر قد يضطران للانتقال إلى مكان آخر للعب خارج ميلانو.

الصحافة الفرنسية

موقع مارسيليا

تأجيل مباراة باريس ومارسيليا

يعترف نادي أولمبيك مارسيليا بقرار مقاطعة بوش دو رون بتأجيل مباراة أولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان، والتي كان من المقرر إقامتها في البداية هذا المساء، لأسباب أمنية مرتبطة بالظروف الجوية في المنطقة.

كما أعلنت رابطة كرة القدم الاحترافية، ووفقا للوائحها، تم إعادة جدولة المباراة لتقام يوم الاثنين 22 سبتمبر في الساعة 8 مساءً، على ملعب أورانج فيلودروم.

فوت ميركاتو

خماسي باريس خارج حفل بالون دور

لن يتمكن 5 لاعبين من المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية 2025 عن أفضل لاعب في العالم من الحضور إلى الحفل المقام في العاصمة الفرنسية، بسبب تضارب في المواعيد، إذ يخوض باريس سان جيرمان مباراة مرتقبة ضد أولمبيك مارسيليا في التوقيت ذاته.

وتأجلت مباراة فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي ضد أولمبيك مارسيليا على ملعب فيلودورم، من 21 سبتمبر إلى 22 من الشهر نفسه، بسبب سوء الأحوال الجوية.