كلام فى الكورة
نيوكاسل يسعى مجددا لضم إندريك من ريال مدريد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:41 ص 22/09/2025
إندريك

إندريك

كشفت تقارير إعلامية عن عودة اهتمام نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع البرازيلي إندريك، مهاجم ريال مدريد الشاب.

إندريك انضم إلى ريال مدريد في صيف 2024 قادما من بالميراس البرازيلي مقابل 47.5 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2030.

وشارك المهاجم البرازيلي الشاب في 37 مباراة بقميص "الميرينجي" الموسم الماضي، سجل خلالها 7 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

لكن ظهرت شكوك مؤخرا حول مستقبل إندريك (19 عاما) مع ريال مدريد، خاصة في ظل غيابه عن المباريات بشكل تام منذ بداية الموسم الحالي، تزامنا مع تألق جونزالو جارسيا.

نيوكاسل يجدد اهتمامه بضم إندريك من ريال مدريد

وفقا لما ذكره موقع "Fichajes" الإسباني، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن نيوكاسل يونايتد يسعى لتحرك جديد من أجل ضم إندريك على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي منتصف الموسم الحالي.

كان نيوكاسل من أوائل الأندية التي استفسرت عن إمكانية ضم إندريك في الصيف الماضي، لكن اللاعب تمسك بالاستمرار مع الريال.

وأشار التقرير إلى أن النادي الإنجليزي يبحث عن لاعب شاب ويتطلع لإثبات ذاته لتعزيز هجومه الذي يمر بحالة تراجع بعد رحيل ألكسندر إيزاك إلى ليفربول، وهي صفات يراها في إندريك.

على جانب آخر يتعامل ريال مدريد بحذر مع وضع المهاجم البرازيلي، حيث أن مسؤولي النادي الملكي يدركون أنه يحتاج للنمو داخل الملعب، وأن غياب الاستمرارية قد يعرقل تطور لاعب جاء بتوقعات كبيرة.

ولهذا فإن الحديث عن خروجه في الشتاء بدأ يتزايد قوة، حيث أن إعارة محتملة قد تمنحه خبرة إضافية ليعود أكثر نضجا.

ريال مدريد نيوكاسل إندريك

