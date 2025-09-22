المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ماريسكا: أتمنى ألا يحتاج بالمر الخضوع لجراحة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:10 م 22/09/2025
بالمر

كول بالمر

يأمل الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي ألا يضطر نجمه كول بالمر للخضوع إلى جراحة لعلاج إصابة في الفخذ تعرض لها مؤخرا.

الإصابة أجبرت بالمر على الخروج في الشوط الأول من المباراة التي خسرها تشيلسي 1-2 أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

ولم يتمكن اللاعب الإنجليزي الدولي البالغ من العمر 23 عاما، من المشاركة أساسيا سوى مرتين في الدوري حتى الآن هذا الموسم، ولم يستمر سوى 21 دقيقة في ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر أمس الأول السبت.

وعن إمكانية خضوع بالمر لجراحة ، قال ماريسكا في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "لم يخبرني الجهاز الطبي بشأن الجراحة".

وأضاف: "لا أعرف إن كانت ستُجرى في الأيام أو الأسابيع القادمة، لكنني لا أعتقد ذلك، بصراحة".

وأوضح: "لقد بذل جهدا كبيرا يوم السبت الماضي للمشاركة في المباراة، حاول مجددا صباح السبت، وأجرى الفحص الطبي، وكان بخير ولكن ليس بنسبة 100%، لكنه أراد أن يكون حاضرا لمساعدة زملائه في الفريق وأن يكون حاضرا في هذا النوع من المباريات".

وأكد: "لكن للأسف، كان لدينا 10 لاعبين، وكان الأمر مؤلما أيضا، لذلك قررنا تغيير التشكيلة، نعتمد على التقييم اليومي والأسبوعي المباراة تلو الأخرى، لنرى كيف تسير الأمور، ثم نقرر ما سنفعله".

من المرجح أن يغيب بالمر عن مباراة تشيلسي في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين أمام لينكولن غدا الثلاثاء، مع غياب روميو لافيا وبينوا باديشيلي.

وختم بالقول: "لدينا أيضا بعض اللاعبين الذين يعانون من مشاكل بسيطة منذ فترة طويلة، مثل مويسيس (كايسيدو) وجواو (بيدرو)، ويحاولون التعامل مع بعض المشاكل بأنفسهم، أما البقية فهم بخير".

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي تشيلسي كول بالمر

