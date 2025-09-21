سيلفا: أرسنال حصد نقطة غير عادلة من مانشستر سيتي

يرى البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي أن أرسنال حصل على أفضلية غير عادلة بعد تعادله 1-1 مع فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز أمس الأحد.

والتقى سيتي مضيفه أرسنال بعد 66 ساعة فقط من فوزه على نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي التقى فيه أرسنال مع مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني في البطولة القارية قبل يومين من مباراة سيتي، وبالتالي حصل على راحة أطول.

وسجل البرازيلي الشاب جابرييل مارتينيلي هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليمنح أرسنال التعادل القاتل بعد تقدم النرويجي إيرلينج هالاند بهدف لسيتي في الشوط الأول.

واتهم سيلفا مسؤولي كرة القدم في إنجلترا بـ"عدم الاستماع" و"الافتقار إلى الحس السليم والاحترام".

وقال سيلفا غاضبا في تصريحات نقلها موقع "فوتبول لندن" البريطاني: "الحقيقة هي أننا لا نستطيع خوض واحدة من أهم مباريات الموسم دون راحة ، ليس من العدل خوض مباراة كهذه بهذه الطريقة، إنه ببساطة أمر غير صحيح".

وأضاف: "كان لديهم 5 أيام للتعافي، ولدينا يومان ونصف اليوم، في واحدة من أهم المباريات، لا يمكن أن يحدث هذا، إنه ببساطة غير كافٍ".

وأوضح: "لم أشعر بأنني في حالة مثالية للعب بهذه الطريقة، واللاعبون الذين لم يظهروا بأعلى مستوى لا يعرفون شعور خوض مباراة كهذه، يجب أن تكون في أفضل حالاتك".

وأشار: "شاهدنا عبد القادر خوسانوف يُصاب لأن هذه المباريات تتطلب الكثير، أشعر أنه من المحبط أننا لم نتمكن من تقديم أفضل مستوياتنا لمجرد قرار شخص يعتقد أنه من العدل أن نلعب بعد يومين ونصف أقل من أرسنال".

واستطرد قائلا: "مع السفر، نحتاج ليوم إضافي واحد على الأقل للتعافي، لا يهم إن كان لدى أرسنال 4 أو 5 أو 6 أيام للتعافي، فقط امنحونا يوما إضافيا، وهذا يمنحنا 3 أيام ونصف، وعندها ستكون المباراة متكافئة".

ولدى سؤاله عن خطورة هذا التحول السريع على اللاعبين، أجاب سيلفا: "الجدول هو الجدول، وأتفهم أن لديكم مسابقات مختلفة، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والدوري الإنجليزي الممتاز، وشركات البث التلفزيوني تسعى لكسب المال، لا نمانع اللعب كل 3 أو 4 أيام، ولا نمانع لعب 60 مباراة في الموسم لأننا معتادون على ذلك، لكن ما نطلبه هو المنطق السليم لأن هذه واحدة من أهم مباريات الموسم".

وأكد: "لا أعتقد أنهم يحاولون إجبارنا على خسارة أي مباراة، قد يحدث هذا لأرسنال أو ليفربول خلال بضعة أشهر، ولكن عندما تقام مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي، أو مانشستر سيتي ضد ليفربول، أو ليفربول ضد أرسنال، فأنت بحاجة إلى قليل من المنطق السليم وفهم هذه المواقف، وفي مباراة بهذه الأهمية، يجب أن يكون اللاعبون في نفس الحالة البدنية، وإلا فلا أعتقد أن ذلك عادل".

وختم اللاعب البرتغالي تصريحاته بالقول: "لم نشعر بأننا في نفس حالتهم البدنية، إنهم لا يستمعون إلينا، نريد تغيير شيء ما، لكن هذا لا يتغير أبدا".

