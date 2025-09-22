أرتيتا يدافع عن جيوكيريس ويثني على مارتينيلي

دافع الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي عن مهاجمه السويدي الدولي فيكتور جيوكيريس بعد إخفاقه في التسجيل مرة أخرى خلال تعادل الفريق مع ضيفه مانشستر سيتي 1-1 أمس الأحد.

وكان جيوكيريس بمثابة ضيف شرف في المباراة إلى حد كبير، حيث لم يلمس الكرة سوى 22 مرة.

وأخفق المهاجم الدولي المنضم إلى ارسنال مقابل 55 مليون جنيه إسترليني في تسديد الكرة ولو مرة واحدة، بعد أداءٍ هزيلٍ مماثل خلال فوز الفريق بهدف دون رد على ملعب مانشستر يونايتد الشهر الماضي، وهزيمته بنفس النتيجة أمام ليفربول.

لكن أرتيتا ساند المهاجم الذي لم يحالفه الحظ في التسجيل من تمريرة لياندرو تروسارد العرضية في الدقيقة 60.

وأكد أرتيتا في تصريحات للصحفيين: "كانت هناك العديد من المواقف التي سنحت فيها الفرص، وخاصة التمريرة الأخيرة التي أخطأنا فيها".

وأضاف: "كانت هناك العديد من الكرات الرائعة في منطقة الجزاء، وأتذكر ثلاثة منها كان قريبا جدا من تسجيلها ضد سيتي".

وذكر مدرب ارسنال: "الحصول على فرص مفتوحة كبيرة أمر صعب للغاية، لكنه بالتأكيد يبذل قصارى جهده ويحاول القيام بذلك، وعلينا أن نوفر له المزيد، هذا كل ما في الأمر".

على جانب آخر أثنى أرتيتا على البرازيلي الشاب جابريل مارتينيلي صاحب هدف التعادل في شباك سيتي.

وقال المدرب الإسباني في ختام تصريحاته: "جابي يمر بلحظة رائعة حقا بعد المباراة التي خاضها في بلباو، في تلك الفترة، ربما كان يستحق المزيد، لكن طاقته وسلوكه كانا رائعين، وهذا ما ترك بصمته على الفريق".

