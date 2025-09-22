المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

أرتيتا يدافع عن جيوكيريس ويثني على مارتينيلي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:46 م 22/09/2025
أرتيتا

ميكيل أرتيتا

دافع الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي عن مهاجمه السويدي الدولي فيكتور جيوكيريس بعد إخفاقه في التسجيل مرة أخرى خلال تعادل الفريق مع ضيفه مانشستر سيتي 1-1 أمس الأحد.

وكان جيوكيريس بمثابة ضيف شرف في المباراة إلى حد كبير، حيث لم يلمس الكرة سوى 22 مرة.

وأخفق المهاجم الدولي المنضم إلى ارسنال مقابل 55 مليون جنيه إسترليني في تسديد الكرة ولو مرة واحدة، بعد أداءٍ هزيلٍ مماثل خلال فوز الفريق بهدف دون رد على ملعب مانشستر يونايتد الشهر الماضي، وهزيمته بنفس النتيجة أمام ليفربول.

لكن أرتيتا ساند المهاجم الذي لم يحالفه الحظ في التسجيل من تمريرة لياندرو تروسارد العرضية في الدقيقة 60.

وأكد أرتيتا في تصريحات للصحفيين: "كانت هناك العديد من المواقف التي سنحت فيها الفرص، وخاصة التمريرة الأخيرة التي أخطأنا فيها".

وأضاف: "كانت هناك العديد من الكرات الرائعة في منطقة الجزاء، وأتذكر ثلاثة منها كان قريبا جدا من تسجيلها ضد سيتي".

وذكر مدرب ارسنال: "الحصول على فرص مفتوحة كبيرة أمر صعب للغاية، لكنه بالتأكيد يبذل قصارى جهده ويحاول القيام بذلك، وعلينا أن نوفر له المزيد، هذا كل ما في الأمر".

على جانب آخر أثنى أرتيتا على البرازيلي الشاب جابريل مارتينيلي صاحب هدف التعادل في شباك سيتي.

وقال المدرب الإسباني في ختام تصريحاته: "جابي يمر بلحظة رائعة حقا بعد المباراة التي خاضها في بلباو، في تلك الفترة، ربما كان يستحق المزيد، لكن طاقته وسلوكه كانا رائعين، وهذا ما ترك بصمته على الفريق".

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي أرسنال ميكيل أرتيتا

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

