يتنافس 8 لاعبين على جائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

الجولة الخامسة في منافسات الدوري الإنجليزي شهدت العديد من المباريات الجماهيرية، أبرزها تعادل مانشستر سيتي (1-1) مع أرسنال، وفوز مانشستر يونايتد (2-1) على تشيلسي وليفربول (2-1) على إيفرتون.

لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي

نشر حساب الدوري الإنجليزي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس أو تويتر سابقًا، قائمة من 8 مرشحين لحصد جائزة لاعب الجولة الخامسة.

ويظهر 8 لاعبين من 8 فرق مختلفة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة.

وتشهد قائمة المرشحين لحصد جائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي، الأسماء التالية..

- رايان جرافينبيرخ من ليفربول: سجل وصنع أمام إيفرتون

- برونو فيرنانديز من مانشستر يونايتد: سجل هدفا

- مارتن دوبرافكا من بيرنلي: أسهم في التعادل مع نوتنجهام فورست

- جيريمي دوكو من مانشستر سيتي: قدم أداءً جيدًا في التعادل مع أرسنال

- أليكس أيوبي من فولهام: سجل وصنع أمام برينتفورد

- تيريك ميتشيل من كريستال بالاس: سجل في الفوز على وست هام

- نوردي موكيلي من سندرلاند: قدم أداء جيدًا في التعادل مع أستون فيلا

- أنتون ستاخ من ليدز يونايتد: سجل هدفًا في الفوز على وولفرهامبتون