تراجع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في ترتيب الكرة الذهبية، ليحقق المركز الأسوأ له في 2025.

وفشل هالاند في قيادة مانشستر سيتي إلى تحقيق ألقاب كبيرة في الموسم الماضي 2024-2025، مكتفيًا بحصد لقب الدرع الخيرية في بداية الموسم على حساب الجار يونايتد.

هالاند يتراجع في ترتيب الكرة الذهبية

حقق إيرلينج هالاند المركز السادس والعشرين في ترتيب الكرة الذهبية 2025.

تابع مباشر.. حفل الكرة الذهبية 2025

وبات هذا المركز الأسوأ لهالاند في مسيرته مع كرة القدم منذ أن ترشح لأول مرة في 2021، عندما كان لاعبًا بين صفوف بوروسيا دورتموند.

وفيما يلي مراكز هالاند في ترتيب الكرة الذهبية منذ 2021 حتى 2025..

- الكرة الذهبية 2021: المركز الـ11

- الكرة الذهبية 2022: المركز الـ10

- الكرة الذهبية 2023: المركز الـ2

- الكرة الذهبية 2024: المركز الـ5

- الكرة الذهبية 2025: المركز الـ26

رغم ذلك، لم يظهر هالاند بأرقام فردية سيئة مع مانشستر سيتي في موسم 2024-2025، إذ سجل 34 هدفًا في جميع المسابقات الرسمية، كما صنع 5 أخرى.