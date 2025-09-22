المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أسوأ مركز.. هالاند يتراجع في ترتيب الكرة الذهبية 2025

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:44 م 22/09/2025
هالاند

هالاند من حفل الكرة الذهبية 2023

تراجع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في ترتيب الكرة الذهبية، ليحقق المركز الأسوأ له في 2025.

وفشل هالاند في قيادة مانشستر سيتي إلى تحقيق ألقاب كبيرة في الموسم الماضي 2024-2025، مكتفيًا بحصد لقب الدرع الخيرية في بداية الموسم على حساب الجار يونايتد.

هالاند يتراجع في ترتيب الكرة الذهبية

حقق إيرلينج هالاند المركز السادس والعشرين في ترتيب الكرة الذهبية 2025.

تابع مباشر.. حفل الكرة الذهبية 2025

وبات هذا المركز الأسوأ لهالاند في مسيرته مع كرة القدم منذ أن ترشح لأول مرة في 2021، عندما كان لاعبًا بين صفوف بوروسيا دورتموند.

وفيما يلي مراكز هالاند في ترتيب الكرة الذهبية منذ 2021 حتى 2025..

- الكرة الذهبية 2021: المركز الـ11

- الكرة الذهبية 2022: المركز الـ10

- الكرة الذهبية 2023: المركز الـ2

- الكرة الذهبية 2024: المركز الـ5

- الكرة الذهبية 2025: المركز الـ26

رغم ذلك، لم يظهر هالاند بأرقام فردية سيئة مع مانشستر سيتي في موسم 2024-2025، إذ سجل 34 هدفًا في جميع المسابقات الرسمية، كما صنع 5 أخرى.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

43

عرضية لزد من خارج منطقة الجزاء ودفاع الاتحاد يتصدى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg