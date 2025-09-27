احتل النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، المركز الرابع في قائمة أفضل لاعبي العالم لعام 2025 والمقدمة من مجلة "فرانس فوبتول".

وتوج عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح كل عام من المجلة الفرنسية لأفضل لاعب في العالم، وذلك بعدما قاد فريقه للتتويج بدوري أبطال أوروبا والوصول لنهائي كأس العالم للأندية بنسخته الجديدة.

وكان محمد صلاح قد ساهم في تتويج ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي وذلك بعدما سجل 34 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، وذلك في 52 مباراة لعبهم بواقع 4501 دقيقة.

كما حصل صلاح على جائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفا، وأفضل صانع لعب في البطولة ذاتها برصيد 18 تمريرة حاسمة.

وفي الموسم الحالي لعب قائد منتخب مصر مع ليفربول 7 مباريات بواقع 630 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

صلاح يقتحم قائمة العظماء للمرة الخامسة

وبهذا يكون صلاح قد اقتحم قائمة العظماء وهم أفضل 10 لاعبين في الكرة الذهبية للمرة الخامسة منذ أن ترشح لأول مرة في نسخة 2018، وذلك بعد نسخ: "2018 (المركز السادس)، 2019 (المركز الخامس)، 2021 (المركز السابع)، 2022 (المركز الخامس)، 2025 (المركز الرابع)".

مشوار صلاح مع الكرة الذهبية

1- نسخة 2018.. تواجد في المركز السادس.

2- نسخة 2019.. تواجد في المركز الخامس.

3- نسخة 2020.. أُلغيت بسبب جائحة كورونا.

4- نسخة 2021.. تواجد في المركز السابع.

5- نسخة 2022.. تواجد في المركز الخامس.

6- نسخة 2023.. تواجد في المركز الحادي عشر.

7- نسخة 2024.. لم يترشح لأفضل 30 لاعبًا من الأساس.

8- نسخة 2025.. تواجد في المركز الرابع.

وبالتالي فإن هذا أفضل مركز حققه محمد صلاح في الكرة الذهبية من أن ترشح لها في 2018.