أشاد نادي ليفربول بما قدمه نجمه المصري محمد صلاح في الموسم الماضي وذلك بعد حصوله على المركز الرابع في ترتيب الكرة الذهبية 2025.

واحتل صلاح المركز الرابع في ترتيب الكرة الذهبية والتي حصل عليها الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان.

وقال ليفربول عبر موقعه الرسمي إن صلاح قدم أحد أعظم المواسم الفردية في تاريخ كرة القدم الإنجليزية خلال موسم 2024-2025، وساعد الريدز على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف أن صلاح تصدر قائمة الهدافين في الموسم الماضي (29 هدفا)، وصنع من التمريرات الحاسمة (18).

وتم اختياره كأفضل لاعب في الموسم وحصل على جائزة لاعب العام من رابطة كتاب كرة القدم (FWA) وجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين PFA.

ونشرت الصفحة الرسمية لليفربول صورة لصلاح وتحيطه لقب الدوري والإنجليزي والجوائز الفردية التي حصل عليها في الموسم الماضي، وعلقت، قائلة: "موسم رائع من صلاح".

A season to savour from Salah ❤️ pic.twitter.com/skmFTiH45K — Liverpool FC (@LFC) September 22, 2025

ترتيب صلاح في الكرة الذهبية عبر تاريخه؟

- نسخة 2018.. تواجد في المركز السادس.

- نسخة 2019.. تواجد في المركز الخامس.

- نسخة 2020.. أُلغيت بسبب جائحة كورونا.

- نسخة 2021.. تواجد في المركز السابع.

- نسخة 2022.. تواجد في المركز الخامس.

- نسخة 2023.. تواجد في المركز 11.

- نسخة 2024.. لم يكن مرشحا.

- نسخة 2025.. تواجد في المركز الرابع.