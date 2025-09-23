المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قدم أحد أعظم المواسم الفردية بإنجلترا.. ماذا قال ليفربول عن ترتيب صلاح في الكرة الذهبية؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:39 ص 23/09/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

أشاد نادي ليفربول بما قدمه نجمه المصري محمد صلاح في الموسم الماضي وذلك بعد حصوله على المركز الرابع في ترتيب الكرة الذهبية 2025.

واحتل صلاح المركز الرابع في ترتيب الكرة الذهبية والتي حصل عليها الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان.

ديمبيلي وإنريكي وباريس سان جيرمان الأفضل.. جوائز الكرة الذهبية 2025

وقال ليفربول عبر موقعه الرسمي إن صلاح قدم أحد أعظم المواسم الفردية في تاريخ كرة القدم الإنجليزية خلال موسم 2024-2025، وساعد الريدز على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف أن صلاح تصدر قائمة الهدافين في الموسم الماضي (29 هدفا)، وصنع من التمريرات الحاسمة (18).

وتم اختياره كأفضل لاعب في الموسم وحصل على جائزة لاعب العام من رابطة كتاب كرة القدم (FWA) وجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين PFA.

ونشرت الصفحة الرسمية لليفربول صورة لصلاح وتحيطه لقب الدوري والإنجليزي والجوائز الفردية التي حصل عليها في الموسم الماضي، وعلقت، قائلة: "موسم رائع من صلاح".

ترتيب صلاح في الكرة الذهبية عبر تاريخه؟

- نسخة 2018.. تواجد في المركز السادس.

- نسخة 2019.. تواجد في المركز الخامس.

- نسخة 2020.. أُلغيت بسبب جائحة كورونا.

- نسخة 2021.. تواجد في المركز السابع.

- نسخة 2022.. تواجد في المركز الخامس.

- نسخة 2023.. تواجد في المركز 11.

- نسخة 2024.. لم يكن مرشحا.

- نسخة 2025.. تواجد في المركز الرابع.

محمد صلاح عثمان ديمبيلي فيتينيا من الفائز بالكرة الذهبية 2025 الكره الذهبيه 2025 ترتيب البالون دور 2025 بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2025 ترتيب البالون دور

