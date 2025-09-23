المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مدرف فولهام: واثق من بقاء هاري ويلسون مع الفريق

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:46 ص 23/09/2025
كالوم ويلسون

هاري ويلسون

أكد البرتغالي ماركو سيلفا، المدير الفني لفريق فولهام، ثقته في نجاح النادي بتمديد عقد نجمه الويلزي هاري ويلسون، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكان ويلسون هدفًا لفريق ليدز يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن عقده مع فولهام تم تمديده لموسم إضافي في مايو الماضي، ليظل اللاعب مرتبطًا بالنادي حتى صيف 2025.

وقال سيلفا في تصريحات عقب تسجيل ويلسون هدفًا خلال الفوز 3-1 على برينتفورد: "بالطبع ستجري محادثات بيننا وبين ممثليه، وأثق أن هدفه هو الاستمرار مع النادي. إذا توصلنا إلى اتفاق، فمستقبله سيكون هنا".

وأضاف المدرب: "هو ليس من النوع الذي يتأثر بمثل هذه الأمور، إنه يعرف النادي جيدًا، وهذه هي خامس مواسمه معنا. لقد كان أول صفقة تعاقدت معها منذ أن توليت المهمة، وأعرف جيدًا رغبته في البقاء".

الدوري الإنجليزي فولهام ماركو سيلفا

