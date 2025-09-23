حظي النجم محمد صلاح بدعم واسع من زملائه الحاليين والسابقين في ليفربول، بعدما احتل المركز الرابع في جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" التي أعلنت نتائجها مساء الإثنين في باريس.

وسجل صلاح موسمًا استثنائيًا قاد فيه ليفربول للتتويج بلقب البريميرليج، حيث أحرز 34 هدفًا وقدم 23 تمريرة حاسمة بجميع البطولات، لكنه لم يتمكن من حصد الجائزة التي ذهبت إلى الفرنسي عثمان ديمبلي، فيما جاء فيتينا (باريس سان جيرمان) ولامين يامال (برشلونة) في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

النجم المصري، الذي فضل عدم حضور الحفل، واصل تألقه هذا الموسم أيضًا حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع مثلها حتى الآن، لكن ذلك لم يكن كافيًا لإقناع المصوتين.

عقب الإعلان عن النتائج، نشر الحساب الرسمي لليفربول عبر منصاته صورًا لصلاح مرفقة بتعليق: "موسم مميز من صلاح".

ليحصد منشور الدعم تفاعلاً من عدة لاعبين حاليين مثل كونور برادلي، هوجو إكيتيكي، ميلوش كيركيز، ورايان جرافنبرج، بالإضافة إلى إعجاب من زميله السابق لويس دياز.

ويأتي هذا بعد تصريحات النجم المصري السابق ميدو، الذي أكد أن صلاح كان الأحق بالتتويج بالكرة الذهبية، قائلاً: "أؤمن تمامًا أن صلاح يستحق الجائزة بعد كل ما قدمه لكرة القدم".