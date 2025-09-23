المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
زملاء صلاح في ليفربول يدعمونه بعد حلوله رابعًا في سباق الكرة الذهبية

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:36 م 23/09/2025
صلاح

صلاح

حظي النجم محمد صلاح بدعم واسع من زملائه الحاليين والسابقين في ليفربول، بعدما احتل المركز الرابع في جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" التي أعلنت نتائجها مساء الإثنين في باريس.

وسجل صلاح موسمًا استثنائيًا قاد فيه ليفربول للتتويج بلقب البريميرليج، حيث أحرز 34 هدفًا وقدم 23 تمريرة حاسمة بجميع البطولات، لكنه لم يتمكن من حصد الجائزة التي ذهبت إلى الفرنسي عثمان ديمبلي، فيما جاء فيتينا (باريس سان جيرمان) ولامين يامال (برشلونة) في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

النجم المصري، الذي فضل عدم حضور الحفل، واصل تألقه هذا الموسم أيضًا حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع مثلها حتى الآن، لكن ذلك لم يكن كافيًا لإقناع المصوتين.

عقب الإعلان عن النتائج، نشر الحساب الرسمي لليفربول عبر منصاته صورًا لصلاح مرفقة بتعليق: "موسم مميز من صلاح".

ليحصد منشور الدعم تفاعلاً من عدة لاعبين حاليين مثل كونور برادلي، هوجو إكيتيكي، ميلوش كيركيز، ورايان جرافنبرج، بالإضافة إلى إعجاب من زميله السابق لويس دياز.

ويأتي هذا بعد تصريحات النجم المصري السابق ميدو، الذي أكد أن صلاح كان الأحق بالتتويج بالكرة الذهبية، قائلاً: "أؤمن تمامًا أن صلاح يستحق الجائزة بعد كل ما قدمه لكرة القدم".

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح بالون دور ديمبلي

