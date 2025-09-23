ليفربول يستعد لتجديد عقد جرافينبيرش

يقترب نادي ليفربول من تجديد عقد لاعبه الهولندي ريان جرافينبيرش، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

اللاعب صاحب الـ23 عاما انضم إلى النادي الإنجليزي قادما من بايرن ميونخ الألماني مقابل 35 مليون جنيه إسترليني في صيف 2023، بعقد يمتد حتى 2028.

ووفقا لموقع "talkSPORT" البريطاني، فإن ليفربول مستعد لمكافأة جرافينبيرش بعقد جديد طويل الأمد يعكس أهميته في فريق آرني سلوت.

وأشار التقرير إلى أن بطل الدوري الإنجليزي ليس في عجلة من أمره لتمديد عقد اللاعب، ويرى مسؤولوه أن الحفاظ على لاعبيهم الحاليين سيكون بنفس أهمية التعاقدات القوية التي تمت في ميركاتو الصيفي.

في الوقت الحالي لا يبدو أن هناك أي تهديد من جرافينبيرش برغبته في الرحيل، لكن مع انضمام عدد كبير من اللاعبين الجدد إلى ليفربول بأجور مرتفعة، قد يرغب اللاعب في الحصول على راتب مماثل نظرا لأهميته للفريق.

حتى الآن هذا الموسم، شارك غرافينبيرش أساسيا في 5 مباريات بجميع المسابقات، مسجلا هدفين ومقدما تمريرتين حاسمتين، على الرغم من الاعتماد عليه في أدوار دفاعية.