مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

ليفربول يستعد لتجديد عقد جرافينبيرش

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:35 م 23/09/2025
ريان جرافينبيرش

جرافينبيرش

يقترب نادي ليفربول من تجديد عقد لاعبه الهولندي ريان جرافينبيرش، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

اللاعب صاحب الـ23 عاما انضم إلى النادي الإنجليزي قادما من بايرن ميونخ الألماني مقابل 35 مليون جنيه إسترليني في صيف 2023، بعقد يمتد حتى 2028.

ووفقا لموقع "talkSPORT" البريطاني، فإن ليفربول مستعد لمكافأة جرافينبيرش بعقد جديد طويل الأمد يعكس أهميته في فريق آرني سلوت.

وأشار التقرير إلى أن بطل الدوري الإنجليزي ليس في عجلة من أمره لتمديد عقد اللاعب، ويرى مسؤولوه أن الحفاظ على لاعبيهم الحاليين سيكون بنفس أهمية التعاقدات القوية التي تمت في ميركاتو الصيفي.

في الوقت الحالي لا يبدو أن هناك أي تهديد من جرافينبيرش برغبته في الرحيل، لكن مع انضمام عدد كبير من اللاعبين الجدد إلى ليفربول بأجور مرتفعة، قد يرغب اللاعب في الحصول على راتب مماثل نظرا لأهميته للفريق.

حتى الآن هذا الموسم، شارك غرافينبيرش أساسيا في 5 مباريات بجميع المسابقات، مسجلا هدفين ومقدما تمريرتين حاسمتين، على الرغم من الاعتماد عليه في أدوار دفاعية.

الدوري الإنجليزي ليفربول جرافينبيرش

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما قبل المباراة
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
الأهلي

الأهلي

3

حصد المارد الأحمر 9 نقاط حتى الآن في الدوري الممتاز من فوزين، و3 تعادلات، وهزيمة وحيدة، الأمر الذي قاده للتراجع في جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يحتل المركز الحادي عشر. على الجانب الآخر، يمتلك حرس الحدود 8 نقاط في جدول ترتيب الدوري، من خلال انتصارين وتعادلين وهزيمتين.

تفاصيل المباراة
