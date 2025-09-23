جوارديولا: خوسانوف سيبقى لسنوات طويلة في مانشستر سيتي

أشاد المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، بما يقدمه المدافع الأوزبكي الشاب عبد القادر خوسانوف هذا الموسم، متوقعًا أن يبقى صاحب الـ21 عامًا لسنوات طويلة في ملعب الاتحاد.

وانضم خوسانوف إلى مانشستر سيتي في يناير 2025، قادمًا من لانس بـ40 مليون يورو.

تصريحات جوارديولا عن خوسانوف

وقال بيب جوارديولا في تصريحات نشرها موقع مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء: "خوسانوف قادر على اللعب في جميع المراكز الدفاعية، ربما باستثناء الظهير الأيسر".

وأضاف: "خوسانوف ليس لاعبًا قادرًا على خلق الكثير من الفرص الهجومية، لكن لديه رؤية مذهلة.. إنه لاعب قوي وثابت، ويتمتع بتركيز عالٍ بشكل لا يصدق".

وأتم المدرب الإسباني: "صفقة خوسانوف من أفضل الصفقات التي قام بها النادي منذ سنوات طويلة.. هذا اللاعب سيصنع مسيرة كبيرة في مانشستر سيتي لسنوات عديدة".

وعانى خوسانوف في النصف الثاني من الموسم الماضي مع مانشستر سيتي، إذ خرج من حسابات جوارديولا.

وتغير وضع أول لاعب أوزبكي في تاريخ الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، بعدما شارك في 5 مباريات مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات الرسمية، ليحظى بثقة كبيرة من جوارديولا.