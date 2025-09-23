رد اللاعب الألماني فلوريان فيرتز على 3 نصائح قدمها له مواطنه المدرب يورجن كلوب، اليوم الثلاثاء، بعد أن تلقى صاحب الـ22 عامًا انتقادات جماهيرية قاسية بسبب انطلاقته مع نادي ليفربول.

ولم يسجل فيرتز أو يصنع مع ليفربول في 5 مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي 2025-2026.

وسخر قطاع واسع من الجماهير من انطلاقة فيرتز مع ليفربول، خاصة أن انضمامه من صفوف باير ليفركوزن كلف نحو 125 مليون يورو.

وأجرت شبكة سكاي سبورتس حديثًا خاصًا مع فلوريان فيرتز، استعرضت خلاله 3 نصائح من كلوب، أحد أبرز المدربين في تاريخ ليفربول.

ابق هادئا

كانت نصيحة يورجن كلوب الأولى لفيرتز بأن "يبقى هادئًا" في بداية مسيرته مع ليفربول.

وقال فيرتز تعليقًا على نصيحة كلوب: "ليس صعبًا بالنسبة لي أن أبقى هادئًا.. كنت أتمنى بالتأكيد أن أسجل هدفًا أو صنع بعض الأهداف، لكن بغض النظر عما يقوله الآخرون، أنا هادئ، وأعرف ما أستطيع فعله، وأعرف أنني سأتمكن من إظهار ذلك في الوقت المناسب".

جماهير ليفربول ستمنحك الوقت

يعرف كلوب جماهير ليفربول جيدًا، لذا أوضح لفيرتز بـ"أن الناس سيمنحونك الوقت".

وأضاف فيرتز في تصريحاته لسكاي سبورتس، ردًا على النصيحة الثانية: "لا أريد أن أسمع طوال الوقت (أعطوه وقتًا، أعطوه وقتًا).. أنا فقط أحاول كل مرة أن أكون أفضل مما كنت عليه، وأحيانًا أمر بفترات لا يسير فيها كل شيء كما أريد، حسنًا لم أمر بمثل هذا كثيرًا.. لكن ما يقال يبدو قاسيًا لأنني لا ألعب بشكل سيء، فقط المساهمات لم تأت بعد، لكن كل شيء سيكون بخير".

امنح نفسك الوقت

في النصيحة الثالثة، طلب كلوب من فيرتز أن "يمنح لنفسه الوقت".

وواصل فيرتز الاستماع إلى نصائح مواطنه، ثم رد: "ليس سرًا أنني كنت أفضل التسجيل والصناعة مع ليفربول مبكرًا، لكنني صبور.. وكما قلت، أعرف جيدًا كرة القدم الجيدة التي يمكنني تقديمها، وأنا واثق من قدراتي سواءً عاجلًا أم آجلًا".