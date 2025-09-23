المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

1 2
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

2 3
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

0 0
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

0 1
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

0 1
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

0 1
21:30
الاتحاد

الاتحاد

سأبقى هادئا.. فيرتز يرد على نصائح كلوب في ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:40 م 23/09/2025
فيرتز

فلوريان فيرتز - لاعب ليفربول

رد اللاعب الألماني فلوريان فيرتز على 3 نصائح قدمها له مواطنه المدرب يورجن كلوب، اليوم الثلاثاء، بعد أن تلقى صاحب الـ22 عامًا انتقادات جماهيرية قاسية بسبب انطلاقته مع نادي ليفربول.

ولم يسجل فيرتز أو يصنع مع ليفربول في 5 مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي 2025-2026.

وسخر قطاع واسع من الجماهير من انطلاقة فيرتز مع ليفربول، خاصة أن انضمامه من صفوف باير ليفركوزن كلف نحو 125 مليون يورو.

وأجرت شبكة سكاي سبورتس حديثًا خاصًا مع فلوريان فيرتز، استعرضت خلاله 3 نصائح من كلوب، أحد أبرز المدربين في تاريخ ليفربول.

ابق هادئا

كانت نصيحة يورجن كلوب الأولى لفيرتز بأن "يبقى هادئًا" في بداية مسيرته مع ليفربول.

وقال فيرتز تعليقًا على نصيحة كلوب: "ليس صعبًا بالنسبة لي أن أبقى هادئًا.. كنت أتمنى بالتأكيد أن أسجل هدفًا أو صنع بعض الأهداف، لكن بغض النظر عما يقوله الآخرون، أنا هادئ، وأعرف ما أستطيع فعله، وأعرف أنني سأتمكن من إظهار ذلك في الوقت المناسب".

جماهير ليفربول ستمنحك الوقت

يعرف كلوب جماهير ليفربول جيدًا، لذا أوضح لفيرتز بـ"أن الناس سيمنحونك الوقت".

وأضاف فيرتز في تصريحاته لسكاي سبورتس، ردًا على النصيحة الثانية: "لا أريد أن أسمع طوال الوقت (أعطوه وقتًا، أعطوه وقتًا).. أنا فقط أحاول كل مرة أن أكون أفضل مما كنت عليه، وأحيانًا أمر بفترات لا يسير فيها كل شيء كما أريد، حسنًا لم أمر بمثل هذا كثيرًا.. لكن ما يقال يبدو قاسيًا لأنني لا ألعب بشكل سيء، فقط المساهمات لم تأت بعد، لكن كل شيء سيكون بخير".

امنح نفسك الوقت

في النصيحة الثالثة، طلب كلوب من فيرتز أن "يمنح لنفسه الوقت".

وواصل فيرتز الاستماع إلى نصائح مواطنه، ثم رد: "ليس سرًا أنني كنت أفضل التسجيل والصناعة مع ليفربول مبكرًا، لكنني صبور.. وكما قلت، أعرف جيدًا كرة القدم الجيدة التي يمكنني تقديمها، وأنا واثق من قدراتي سواءً عاجلًا أم آجلًا".

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول يورجن كلوب فلوريان فيرتز

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
ليفانتي

ليفانتي

0 0
ريال مدريد

ريال مدريد

10

نقلات بين لاعبي ريال مدريد وسط الملعب ومحاولات توغل داخل منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أهلي جدة

أهلي جدة

1 2
بيراميدز

بيراميدز

66

فرانك كيسيه سدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس أحمد الشناوي يتعملق ويتصدى للكرة ببراعة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
