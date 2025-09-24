سلوت يصف طرد إيكيتيكي بـ"الغبي"

أبدى أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، استياءه من حصول المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي على بطاقة حمراء وصفها بـ"الغبية"، خلال فوز فريقه 2-1 على ساوثهامبتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، مساء الثلاثاء.

إيكيتيكي، البالغ من العمر 23 عامًا، شارك بديلًا لألكسندر إيزاك بين الشوطين، ليشهد ظهوره الأول لمسة سلبية بعدما حصل على بطاقة صفراء مبكرة بسبب اعتراضه على إحدى الكرات.

ورغم ذلك، نجح في تسجيل هدف التقدم للريدز قبل خمس دقائق من النهاية، بعد تمريرة حاسمة من فيدريكو كييزا، إلا أن احتفاله المبالغ فيه بخلع قميصه أمام الكاميرات كلفه بطاقة صفراء ثانية ثم الحمراء، ليترك فريقه بعشرة لاعبين.

هذا الطرد يعني أن إيكيتيكي سيغيب عن مواجهة ليفربول المقبلة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وقال سلوت عقب المباراة: "هل كان ذلك بلا داعٍ؟ نعم. وكان غبيًا. البطاقة الأولى أيضًا لم يكن لها أي مبرر. عليك أن تتحكم في مشاعرك".

وأضاف: "قلت له: لو سجلت هدفًا في نهائي دوري أبطال أوروبا بالدقيقة 87 بعد مراوغة ثلاثة لاعبين، ربما كنت سأفهم تصرفك. لكن في هذه الحالة، الأفضل أن تتجه نحو كييزا وتشكره لأنه صاحب الفضل بالتمرير".

وشدد المدرب الهولندي على أن السيطرة على الانفعالات أمر ضروري، قائلاً: "إذا لم تتمكن من التحكم بعواطفك، فعليك على الأقل أن تُظهرها بطريقة لا تعرضك للعقوبة".