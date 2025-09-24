المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

سلوت يصف طرد إيكيتيكي بـ"الغبي"

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:38 ص 24/09/2025
سلوت

سلوت

أبدى أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، استياءه من حصول المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي على بطاقة حمراء وصفها بـ"الغبية"، خلال فوز فريقه 2-1 على ساوثهامبتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، مساء الثلاثاء.

إيكيتيكي، البالغ من العمر 23 عامًا، شارك بديلًا لألكسندر إيزاك بين الشوطين، ليشهد ظهوره الأول لمسة سلبية بعدما حصل على بطاقة صفراء مبكرة بسبب اعتراضه على إحدى الكرات.

ورغم ذلك، نجح في تسجيل هدف التقدم للريدز قبل خمس دقائق من النهاية، بعد تمريرة حاسمة من فيدريكو كييزا، إلا أن احتفاله المبالغ فيه بخلع قميصه أمام الكاميرات كلفه بطاقة صفراء ثانية ثم الحمراء، ليترك فريقه بعشرة لاعبين.

هذا الطرد يعني أن إيكيتيكي سيغيب عن مواجهة ليفربول المقبلة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وقال سلوت عقب المباراة: "هل كان ذلك بلا داعٍ؟ نعم. وكان غبيًا. البطاقة الأولى أيضًا لم يكن لها أي مبرر. عليك أن تتحكم في مشاعرك".

وأضاف: "قلت له: لو سجلت هدفًا في نهائي دوري أبطال أوروبا بالدقيقة 87 بعد مراوغة ثلاثة لاعبين، ربما كنت سأفهم تصرفك. لكن في هذه الحالة، الأفضل أن تتجه نحو كييزا وتشكره لأنه صاحب الفضل بالتمرير".

وشدد المدرب الهولندي على أن السيطرة على الانفعالات أمر ضروري، قائلاً: "إذا لم تتمكن من التحكم بعواطفك، فعليك على الأقل أن تُظهرها بطريقة لا تعرضك للعقوبة".

 

الدوري الإنجليزي سلوت إيكيتيكي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

