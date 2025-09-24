المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

مدرب توتنهام: الجميع يتمنى عودة هاري كين.. لكن لا أعتقد أنه سيفعل ذلك

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:09 م 24/09/2025
هاري كين

هاري كين

أكد توماس فرانك، مدرب توتنهام الإنجليزي، أنه يتمنى عودة هاري كين، نجم بايرن ميونخ الألماني الحالي، إلى الفريق اللندني، مستبعدا في الوقت ذاته حدوث هذا الأمر.

هاري كين (32 عاما) غادر توتنهام في صيف 2023 بعد سنوات طويلة قضاها في صفوفه متجها إلى بايرن مقابل 95 مليون يورو.

وأشارت تقارير إعلامية مؤخرا لوجود بند في عقد المهاجم الإنجليزي يتيح له العودة إلى الدوري الإنجليزي مقابل مبلغ محدد.

وقال فرانك في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية: "لم أكن أعلم بوجود بند في عقده، إنه لاعبٌ مذهل، قدم أداء رائعا مع توتنهام، ويقدم أداء رائعا مع بايرن".

وأضاف: "هاري لاعبٌ من الطراز الرفيع، أعتقد أن الكثير من مشجعي توتنهام، بمن فيهم أنا، يتمنون عودة كين".

وأوضح: "شخصيا، لا أعتقد أنه سيفعل ذلك الآن لأكون صريحا، من المرجح أن يبقى في بايرن ويواصل تقديم أداءٍ جيد".

وأتم: "لقد كان هداف الدوري العام الماضي، وفاز بالبطولة، ويقدم أداء رائعا الآن، لا أعرف ما الذي يفكر فيه، لقد أمضى سنواتٍ عديدة هنا، وإذا أراد الانضمام إلينا، فهو مُرحب به للغاية".

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي توتنهام هاري كين

