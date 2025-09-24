أكد توماس فرانك، مدرب توتنهام الإنجليزي، أنه يتمنى عودة هاري كين، نجم بايرن ميونخ الألماني الحالي، إلى الفريق اللندني، مستبعدا في الوقت ذاته حدوث هذا الأمر.

هاري كين (32 عاما) غادر توتنهام في صيف 2023 بعد سنوات طويلة قضاها في صفوفه متجها إلى بايرن مقابل 95 مليون يورو.

وأشارت تقارير إعلامية مؤخرا لوجود بند في عقد المهاجم الإنجليزي يتيح له العودة إلى الدوري الإنجليزي مقابل مبلغ محدد.

وقال فرانك في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية: "لم أكن أعلم بوجود بند في عقده، إنه لاعبٌ مذهل، قدم أداء رائعا مع توتنهام، ويقدم أداء رائعا مع بايرن".

وأضاف: "هاري لاعبٌ من الطراز الرفيع، أعتقد أن الكثير من مشجعي توتنهام، بمن فيهم أنا، يتمنون عودة كين".

وأوضح: "شخصيا، لا أعتقد أنه سيفعل ذلك الآن لأكون صريحا، من المرجح أن يبقى في بايرن ويواصل تقديم أداءٍ جيد".

وأتم: "لقد كان هداف الدوري العام الماضي، وفاز بالبطولة، ويقدم أداء رائعا الآن، لا أعرف ما الذي يفكر فيه، لقد أمضى سنواتٍ عديدة هنا، وإذا أراد الانضمام إلينا، فهو مُرحب به للغاية".

