أبدى المدرب الألماني دينو توبمولر، المدير الفني الحالي لآينتراخت فرانكفورت والمدرب السابق للمهاجم المصري عمر مرموش، رغبته في تولي تدريب مانشستر يونايتد مستقبلاً، معتبرًا النادي الإنجليزي "استثنائيًا" وواحدًا من أكبر الأندية في العالم.

ويتعرض البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد، لانتقادات لاذعة بعد البداية الأسوأ للشياطين الحمر منذ 33 عامًا، رغم الفوز الأخير على تشيلسي (2-1) الذي خفف بعض الضغوط.

مدرب مرموش السابق يكشف عن حلمه

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية، قال توبمولر (44 عامًا): "تدريب مانشستر يونايتد حلم يراودني منذ طفولتي، كنت ألعب كثيرًا على الكمبيوتر في صغري، ودائمًا ما أختار مانشستر يونايتد، إنه نادٍ استثنائي وبجانب ريال مدريد، كان أكبر نادٍ على الإطلاق في فترة مراهقتي".

ورغم رحيل مرموش في الشتاء وهوجو إيكيتيكي في الصيف الماضي، واصل توبمولر تقديم نتائج مميزة مع فرانكفورت، كان أبرزها الفوز العريض على جالاتا سراي (5-1) في افتتاحية دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وختم المدرب الألماني تصريحاته بالتأكيد على اعتزازه بتجربته الحالية في فرانكفورت، مشيرًا إلى أنه يرتبط بعاطفة خاصة مع النادي الذي شهد أول ظهور لوالده كمدرب في الدوري الألماني.

