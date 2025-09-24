المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري الإماراتي
الجــزيرة

الجــزيرة

0 0
19:15
الوحـــدة

الوحـــدة

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

0 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

0 0
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

"أريد تدريب مانشستر يونايتد".. مدرب مرموش السابق يكشف عن حلمه الكبير

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:53 م 24/09/2025
أموريم

تدريب يونايتد حلم لمدرب آينتراخت فرانكفورت

أبدى المدرب الألماني دينو توبمولر، المدير الفني الحالي لآينتراخت فرانكفورت والمدرب السابق للمهاجم المصري عمر مرموش، رغبته في تولي تدريب مانشستر يونايتد مستقبلاً، معتبرًا النادي الإنجليزي "استثنائيًا" وواحدًا من أكبر الأندية في العالم.

ويتعرض البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد، لانتقادات لاذعة بعد البداية الأسوأ للشياطين الحمر منذ 33 عامًا، رغم الفوز الأخير على تشيلسي (2-1) الذي خفف بعض الضغوط.

مدرب مرموش السابق يكشف عن حلمه

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية، قال توبمولر (44 عامًا): "تدريب مانشستر يونايتد حلم يراودني منذ طفولتي، كنت ألعب كثيرًا على الكمبيوتر في صغري، ودائمًا ما أختار مانشستر يونايتد، إنه نادٍ استثنائي وبجانب ريال مدريد، كان أكبر نادٍ على الإطلاق في فترة مراهقتي".

ورغم رحيل مرموش في الشتاء وهوجو إيكيتيكي في الصيف الماضي، واصل توبمولر تقديم نتائج مميزة مع فرانكفورت، كان أبرزها الفوز العريض على جالاتا سراي (5-1) في افتتاحية دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وختم المدرب الألماني تصريحاته بالتأكيد على اعتزازه بتجربته الحالية في فرانكفورت، مشيرًا إلى أنه يرتبط بعاطفة خاصة مع النادي الذي شهد أول ظهور لوالده كمدرب في الدوري الألماني.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الألماني اضغط هنا

مانشستر يونايتد آينتراخت فرانكفورت روبن أموريم دينو توبمولر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

