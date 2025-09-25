المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رغم غموض عقده.. جلاسنر يخطط لمستقبل طويل مع كريستال بالاس

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:12 ص 25/09/2025
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر يضع خططًا بعيدة المدى مع كريستال بالاس، على الرغم من أن عقده الحالي ينتهي في صيف العام المقبل.

ويحافظ جلاسنر على علاقة قوية مع إدارة النادي، رغم شعوره بالإحباط من نهج بالاس في سوق الانتقالات خلال آخر فترتي صيف، حيث يرى أن الفريق لم يتحرك بالسرعة الكافية لدعم صفوفه.

وأكدت التقارير أن المدرب لم يهدد بالرحيل إذا انتقل القائد مارك جويهي إلى ليفربول في اليوم الأخير من الميركاتو، بل أشاد برئيس النادي ستيف باريش لتمسكه باللاعب وعدم السماح برحيله من دون بديل مناسب.

وأوضح جلاسنر عقب فترة التوقف الدولي: "سيأتي وقت نتحدث فيه عن مستقبلي"، في وقت يواصل فيه النادي التعامل بهدوء مع ملف المدرب.

ويملك كريستال بالاس فرصة لمعادلة الرقم القياسي لأطول سلسلة مباريات دون هزيمة في تاريخه (18 مباراة)، حال تجنب الخسارة أمام ليفربول حامل لقب البريميرليج هذا الأسبوع.

الدوري الإنجليزي كريستال بالاس جلاسنر

