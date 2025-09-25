المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
رغم المعاناة.. أموريم يرفض رحيل زيركزي عن مانشستر يونايتد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:57 م 25/09/2025
جوشوا زيركزي

جوشوا زيركزي

كشفت تقارير إعلامية عن موقف البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، من الهولندي جوشوا زيركزي مهاجم الفريق.

زيركزي  انضم إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي قادما من بولونيا الإيطالي مقابل 42 مليون يورو وسط توقعات كبيرة، لكنه لا يزال يعاني في "أولد ترافورد" حتى الآن.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن زيركزي أصبح "مشكلة تحتاج إلى حل" في يونايتد، حيث أنه لم يقدم المستوى المنتظر حتى الآن، والجدل حول مستقبله يزداد، بعدما سجل 5 أهداف فقط في جميع البطولات الموسم الماضي.

وبحسب موقع "Give Me Sport"، فإن أموريم يريد بقاء زيركزي صاحب الـ24 عاما، مؤكدا أن المهاجم الهولندي ما زال قادرا على النجاح.

ووفقا للتقرير، فإن أموريم يرى أن زيركزي "استثمار يجب الحفاظ عليه"، خصوصا أن يونايتد لا يستطيع التفريط في خياراته الهجومية في ظل سعيه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبعد تعاقد يونايتد مع بنجامين سيسكو انخفض معدل مشاركة زيركزي، لكن الوافد الجديد لا يزال يتأقلم مع الفريق، بينما يرى أموريم أن اللاعب الهولندي يقدم إضافة مختلفة، ويُسهم بأدوار أخرى.

جدير بالذكر أن زيركزي شارك في 3 مباريات مع مانشستر يونايتد هذا الموسم (77 دقيقة)، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

