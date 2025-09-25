ساليبا يوافق على تجديد عقده مع أرسنال

وافق الفرنسي ويليام ساليبا، مدافع فريق أرسنال على تجديد عقده مع الجانرز.

وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب الفرنسي الدولي سيجدد عقده مع أرسنال لمدة خمسة أعوام، حيث سيستمر حتى عام 2030.

وكان عقد ساليبا سينتهي في عام 2027، وجذب أداءه العالي وتألقه اهتمام ريال مدريد الإسباني الذي كان يسعى لضمه.

وكان اللاعب البالغ من 24 عاما قد انضم إلى أرسنال قادما من سانت إتيان في يوليو 2019 ثم عاد لفريقه السابق معارا، كما قضى فترات إعارة مع أندية فرنسية أخرى مثل نيس ومارسيليا.

ومنذ ذلك الحين أصبح ساليبا لاعبا مهما في أرسنال، وسجل سبعة أهداف في 139 مباراة بكل البطولات.

وشارك ساليبا للمرة الأولى مع منتخب فرنسا في مارس 2022، وخاض 28 مباراة دولية.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بفارق خمس نقاط خلف المتصدر ليفربول، وسيحل ضيفا على نيوكاسل يوم الأحد المقبل.

