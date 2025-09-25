المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:30
برشلونة

برشلونة

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
22:00
بولونيا

بولونيا

دوري نجوم قطر
الريان

الريان

1 2
18:00
الغرافة

الغرافة

الدوري الأوروبي
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

- -
22:00
بورتو

بورتو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب توتنهام: جميعنا نتمنى عودة هاري كين

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:21 م 25/09/2025
هاري كين

كين

أكد توماس فرانك المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، أنه يتمنى عودة هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

ورحل هاري كين عن صفوف توتنهام، في صيف 2023، صوب نادي بايرن ميونخ.

جميعنا نتمنى عودة كين

وقال فرانك في تصريحات صحفية: "هناك الكثير من مشجعي توتنهام، بمن فيهم أنا، يتمنون عودة كين".

وأضاف: "إنه لاعب استثنائي شخصيًا، لا أعتقد أنه سيعود الآن، بصراحة، سيبقى على الأرجح في بايرن ويواصل تألقه".

وأتم: "لقد كان هداف الموسم الماضي وفاز بالدوري، ويقدم أداءً رائعًا حاليًا، لكنه مرحب به، إذا أراد الانضمام إلينا، فهو مرحب به للغاية".

بند يتيح عودة كين إلى توتنهام

يتضمن عقد قائد منتخب إنجلترا بندًا يسمح له بمغادرة بايرن ميونيخ مقابل ما يقارب 65 مليون يورو بنهاية الموسم، مما يجعل هذا السيناريو ممكنًا لجماهير توتنهام.

وسجل هاري كين مع توتنهام 280 هدفًا في 435 مباراة، لكنه لم يُحرز أي لقب.

وكان توتنهام قد فاز على دونكاستر في الجولة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية.

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
توتنهام بايرن ميونخ كين توماس فرانك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg