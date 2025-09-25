مدرب توتنهام: جميعنا نتمنى عودة هاري كين

أكد توماس فرانك المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، أنه يتمنى عودة هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

ورحل هاري كين عن صفوف توتنهام، في صيف 2023، صوب نادي بايرن ميونخ.

جميعنا نتمنى عودة كين

وقال فرانك في تصريحات صحفية: "هناك الكثير من مشجعي توتنهام، بمن فيهم أنا، يتمنون عودة كين".

وأضاف: "إنه لاعب استثنائي شخصيًا، لا أعتقد أنه سيعود الآن، بصراحة، سيبقى على الأرجح في بايرن ويواصل تألقه".

وأتم: "لقد كان هداف الموسم الماضي وفاز بالدوري، ويقدم أداءً رائعًا حاليًا، لكنه مرحب به، إذا أراد الانضمام إلينا، فهو مرحب به للغاية".

بند يتيح عودة كين إلى توتنهام

يتضمن عقد قائد منتخب إنجلترا بندًا يسمح له بمغادرة بايرن ميونيخ مقابل ما يقارب 65 مليون يورو بنهاية الموسم، مما يجعل هذا السيناريو ممكنًا لجماهير توتنهام.

وسجل هاري كين مع توتنهام 280 هدفًا في 435 مباراة، لكنه لم يُحرز أي لقب.

وكان توتنهام قد فاز على دونكاستر في الجولة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية.