كلام فى الكورة
مدرب بيرنلي: متحمسون لتحدي مانشستر سيتي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:46 م 25/09/2025
مدرب بيرنلي

مدرب بيرنلي يتحدث عن مواجهة مان سيتي

تحدث سكوت باركر مدرب نادي بيرنلي عن موجهة مانشستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره بيرنلي في الخامسة مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وقال باركر في تصريحات عبر الموقع الرسمي لبيرنلي: "مان سيتي فريق عملاق، هم فريق على مستوى عالٍ جدًا، ويمتلكون جودة في جميع صفوف الفريق، وسيكون من الغباء التركيز على أفراد محددين".

وأضاف: "ندرك حجم التحدي الذي يقدمه سيتي، لكننا عملنا بلا كلل الموسم الماضي لنكون على منصات مثل هذه التي ستأتي يوم السبت، ونحن متحمسون جدًا لهذا التحدي الذي ينتظرنا".

وأكمل: "أظهرنا صلابة حقيقية في فترة صعبة من المباريات، والإيجابيات واضحة، الإيمان، والتكاتف، والشجاعة، ونريد أن نظهر ذلك أمام سيتي، وما نحتاجه هو القتال لتحقيق هدفنا".

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

 

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بيرنلي مان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي

