مدرب بيرنلي: متحمسون لتحدي مانشستر سيتي

تحدث سكوت باركر مدرب نادي بيرنلي عن موجهة مانشستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره بيرنلي في الخامسة مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وقال باركر في تصريحات عبر الموقع الرسمي لبيرنلي: "مان سيتي فريق عملاق، هم فريق على مستوى عالٍ جدًا، ويمتلكون جودة في جميع صفوف الفريق، وسيكون من الغباء التركيز على أفراد محددين".

وأضاف: "ندرك حجم التحدي الذي يقدمه سيتي، لكننا عملنا بلا كلل الموسم الماضي لنكون على منصات مثل هذه التي ستأتي يوم السبت، ونحن متحمسون جدًا لهذا التحدي الذي ينتظرنا".

وأكمل: "أظهرنا صلابة حقيقية في فترة صعبة من المباريات، والإيجابيات واضحة، الإيمان، والتكاتف، والشجاعة، ونريد أن نظهر ذلك أمام سيتي، وما نحتاجه هو القتال لتحقيق هدفنا".

