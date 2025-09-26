المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

- -
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مانشستر يونايتد يقترب من ضم "حارس المستقبل" من ديربي كاونتي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:11 ص 26/09/2025
تشارلي هاردي

الحارس الواعد تشارلي هاردي

يواصل نادي مانشستر يونايتد سياسة تدعيم قطاع الناشئين، حيث يستعد للتعاقد مع حارس المرمى الشاب تشارلي هاردي قادماً من ديربي كاونتي، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

هاردي.. موهبة إنجليزية جديدة تقترب من أولد ترافورد

الحارس الإنجليزي الواعد، البالغ من العمر 16 عاماً، مثل منتخب إنجلترا تحت 16 سنة في خمس مباريات دولية، ويخضع حالياً للإجراءات الشكلية تمهيداً لإتمام انتقاله إلى الشياطين الحمر.

هاردي لفت الأنظار مبكراً بعدما جلس على مقاعد بدلاء ديربي كاونتي تحت 18 عاماً وهو في سن الرابعة عشرة فقط، قبل أن يخوض أولى مبارياته مع الفريق ذاته في عمر 15 عاماً.

كما منحه نيل رايان، المدرب السابق لفريق الشباب في مانشستر يونايتد، أول ظهور دولي بقميص منتخب إنجلترا تحت 15 عاماً عام 2024.

أزمة حراسة المرمى في يونايتد تفتح الباب أمام صفقات جديدة

وتأتي هذه الخطوة في ظل حاجة مانشستر يونايتد لإعادة ترتيب مركز حراسة المرمى، خاصة في ظل غياب الاستقرار مؤخراً.

فالحارس الكاميروني أندريه أونانا يقضي الموسم معاراً إلى طرابزون سبور، بينما يقترب توم هيتون من سن الأربعين مع انتهاء عقده في الصيف المقبل، في الوقت الذي يتوقع فيه رحيل الحارس الشاب ديرموت مي.

لامينز ينتظر ظهوره الأول مع الشياطين الحمر

وكان يونايتد قد تعاقد مع الحارس البلجيكي سين لامينز من رويال أنتويرب في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه لم يشارك بعد مع الفريق الأول، مع احتمالية الدفع به في مباريات الكؤوس المقبلة كلاعب فوق السن مع فريق تحت 21 عاماً.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

مانشستر يونايتد ديربي كاونتي طرابزون سبور أندريه أونانا توم هيتون تشارلي هاردي ديرموت مي سين لامينز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg