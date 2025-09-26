يواصل نادي مانشستر يونايتد سياسة تدعيم قطاع الناشئين، حيث يستعد للتعاقد مع حارس المرمى الشاب تشارلي هاردي قادماً من ديربي كاونتي، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

هاردي.. موهبة إنجليزية جديدة تقترب من أولد ترافورد

الحارس الإنجليزي الواعد، البالغ من العمر 16 عاماً، مثل منتخب إنجلترا تحت 16 سنة في خمس مباريات دولية، ويخضع حالياً للإجراءات الشكلية تمهيداً لإتمام انتقاله إلى الشياطين الحمر.

هاردي لفت الأنظار مبكراً بعدما جلس على مقاعد بدلاء ديربي كاونتي تحت 18 عاماً وهو في سن الرابعة عشرة فقط، قبل أن يخوض أولى مبارياته مع الفريق ذاته في عمر 15 عاماً.

كما منحه نيل رايان، المدرب السابق لفريق الشباب في مانشستر يونايتد، أول ظهور دولي بقميص منتخب إنجلترا تحت 15 عاماً عام 2024.

أزمة حراسة المرمى في يونايتد تفتح الباب أمام صفقات جديدة

وتأتي هذه الخطوة في ظل حاجة مانشستر يونايتد لإعادة ترتيب مركز حراسة المرمى، خاصة في ظل غياب الاستقرار مؤخراً.

فالحارس الكاميروني أندريه أونانا يقضي الموسم معاراً إلى طرابزون سبور، بينما يقترب توم هيتون من سن الأربعين مع انتهاء عقده في الصيف المقبل، في الوقت الذي يتوقع فيه رحيل الحارس الشاب ديرموت مي.

لامينز ينتظر ظهوره الأول مع الشياطين الحمر

وكان يونايتد قد تعاقد مع الحارس البلجيكي سين لامينز من رويال أنتويرب في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه لم يشارك بعد مع الفريق الأول، مع احتمالية الدفع به في مباريات الكؤوس المقبلة كلاعب فوق السن مع فريق تحت 21 عاماً.

