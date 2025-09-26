تقارير: مانشستر سيتي يقترب من تمديد عقد سافينيو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن اتفاق نادي مانشستر سيتي على تمديد عقد سافينيو.

ويمتد عقد سافينيو مع مانشستر سيتي حتى يونيو 2029.

ووفقًا لشبكة ذا أثلتيك البريطانية، فإن سافينيو اقترب من تمديد عقده مع مانشستر سيتي لمدة موسمين مقبلين حتى يونيو 2029.

وتستمر المفاوضات بين مانشستر سيتي وممثلي اللاعب؛ من أجل الاتفاق على تمديد العقد.

مانشستر سيتي يقطع الطريق على توتنهام

ويقطع مانشستر سيتي الطريق على توتنهام، الذي أبدى رغبة قوية في ضم اللاعب البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المضية.

ورفض مانشستر سيتي رحيل سافينيو إلى توتنام، في الصيف الماضي على الرغم من موافقة اللاعب على الانتقال إلى النادي اللندني.

وشارك سافينيو لأول مرة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، في بطولة كأس الرابطة وسجل هدف الفوز أمام هدرسفيلد تاون.

وكان سافينيو قد انضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2024 قادمًا من تروا الفرنسي مقابل 25 مليون يورو.

وشارك صاحب الـ21، في 52 مباراة، حيث سجل 4 أهداف وصنع 13، مع مانشستر سيتي.