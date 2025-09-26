تحدث أوليفر جلاسنر، المدير الفني لفريق كريستال بالاس، عن فشل انتقال مارك جويهي إلى صفوف ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة.

ودخل مارك جويهي موسمه الأخير مع كريستال بالاس، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، وهو يقترب من الرحيل المجاني في الصيف المقبل.

موقف مارك جويهي

وقال جلاسنر في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، عن موقف مارك جويهي: "يحسب لمارك أنه لم يهدد بالهجوم أبدًا، إنه شخص صادق للغاية، ولهذا السبب لم أشعر بالقلق أبدًا بشأن هذا الوضع".

أضاف مدرب كريستال بالاس: "سيظل قائدنا طالما بقي هنا، لأنه لاعب عظيم وشخصية عظيمة".

اختتم تصريحاته: "كان بإمكان الجميع ملاحظة أدائه مع إنجلترا، وتركيزه التام، والأمر نفسه ينطبق هنا، الإعلام ذكر أنه سيتنحى عن قيادة الفريق، وهذا ليس صحيحًا".

ويشارك مارك جويهي بصفة أساسية في دفاع كريستال بالاس، كما ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل، وسط اهتمام من ليفربول.

ويستعد مارك جويهي لمواجهة ليفربول رفقة كريستال بالاس، في الخامسة مساء غد السبت، لحساب مباريات الجولة السادسة من البريميرليج.